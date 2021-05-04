Glock: "Norris'i yenmek Ricciardo için çok zor olacak"

Lando Norris, ilk üç yarışın en başarılı isimlerinden bir tanesiydi ve tümünde ilk beşe girmeyi başarıp, Emilia Romagna'da podyuma çıktı.

İngiliz pilot, bu üç yarışın tamamında Daniel Ricciardo'yu geride bıraktı ve ayrıca Norris, tek turda da takım arkadaşından daha iyi göründü.

Ricciardo, Renault'ya katıldığında da belli bir adaptasyon dönemi geçirmiş ve ikinci yılında podyum almıştı.

Sky Deutschland'a konuşan Timo Glock, Ricciardo'nun Norris'i yenmesinin zor olacağını belirtti.

Glock, "Bana göre Norris, şu anda orta grubun açık ara en iyi ismi. Son derece iyi performanslar gösteriyor, iyi yarışlar çıkarıyor ve geçiş yaparken kendine güveniyor."

"Neredeyse hiç hata yapmıyor, aracın potansiyelini tam olarak ortaya koyuyor ve takım arkadaşı Daniel Riccardo göz korkutucu bir görevle karşı karşıya."

"Ricciardo'nun sıralama turlarında başarısız olduğu ve bu duruma çok üzüldüğü açık, ancak yarışta bunu telafi edebilmesi çok öneli. Onun için endişelenmiyorum, o üst düzey bir profesyonel."

"Daniel henüz McLaren aracına tam olarak uyum sağlamadı, ancak Renault'ya geçtiğinde de benzer bir durum vardı. Takıma ilk katıldığında küçük sorunlar yaşadı, ancak yavaş yavaş onlarla mükemmel bir şekilde baş etmeye başladı. Bu nedenle McLaren'ın iki takım arkadaşı arasındaki rekabetin nasıl gelişeceğini anlaması için beklemesi gerekecek."

"Ancak takım şu anda genel olarak çok iyi performans gösteriyor ve takım patronu Andreas Seidl için de çok mutluyum: Mükemmel bir iş çıkarıyor, McLaren'ı önceki pozisyonlarına döndürüyor." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images