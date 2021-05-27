Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Fashion Giorgio Piola Jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Fashion Giorgio Piola Jobs
Önceki / Hamilton, Monako’daki gibi “berbat günlerden” ders çıkarabilmekten mutlu Sonraki / Todt: "Güçlü bir Ferrari'ye ihtiyacımız var"
Formula 1 Haberler

Glock: "Mercedes'in pistlerin %90'ında iyi olabilecek bir aracı var"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Eski Formula 1 pilotu Timo Glock, Mercedes'in takvimdeki pistlerin %90'ında iyi olabilecek bir araca sahip olduğu görüşünde.

Glock: "Mercedes'in pistlerin %90'ında iyi olabilecek bir aracı var"

Alman takım, geçmişte zaman zaman Monako'da sorunlarla boğuşuyordu ve bu yıl bu durumun yeniden ortaya çıktığı görüldü. Mercedes pilotu Valtteri Bottas ikinci sıradan başladığı yarışta pit stopta lastiklerin çıkarılamaması nedeniyle finiş göremezken, Lewis Hamilton hafta sonu boyunca çeşitli sorunlarla boğuştu ve temiz bir tur atamadı.

Hamilton, 2013'te Mercedes'e katıldığından bu yana en kötü hafta sonlarından bir tanesini geçirdiği Monako Grand Prix'sinin ardından Mercedes'in hafta sonundan öğrenmesi gereken çok şey olduğunu söylemişti.

Bundan ötürü de yarışa yedinci sıradan başlamak zorunda kaldı. Mercedes'in olumsuz stratejisiyle beraber de yine yedinci sırada finiş gördü.

Eski F1 pilotu Timo Glock, Mercedes'in yaşadığı sorunun bir defaya mahsus bir şey olduğunu ve önümüzdeki yarışlarda daha güçlü döneceğini söyledi.

Glock, yarış sonrası Sky Sports'a verdiği demeçte, "Şimdi önemli olan Mercedes'in bu hafta sonundan nasıl dersler çıkardığı."

"Mercedes'in her zaman yarış pistlerinin yüzde 90'ında çalışan bir araç ürettiğini biliyoruz. Fakat Monako'da olduğu gibi, pek de iyi görünmedikleri nadir pistler de var. Çünkü bu tür pistlerde daha uzun dingil mesafesi bir dezavantaj oluyor. Bu, özellikle Hamilton'da fark ediliyor."

"Ancak Bottas'ın durumu da dahil olmak üzere her şeyi geçmişte yaptıkları gibi derinlemesine analiz edecek ve bence daha güçlü şekilde geri dönecekler." dedi.

Glock, bu yılın diğerlerinden farkının, Red Bull'un güçlü bir rakip olması olduğu görüşünde.

"Önceki yıllardan belli bir fark var. Mercedes son zamanlarda rekabet anlamında her zaman büyük bir avantaja sahipti fakat Red Bull ve Max Verstappen artık kesinlikle eşit seviyede. Bu, gelecek yarışlar için büyük bir heyecan vaat ediyor."

paylaşım
yorumlar
Hamilton, Monako’daki gibi “berbat günlerden” ders çıkarabilmekten mutlu

Önceki haber

Hamilton, Monako’daki gibi “berbat günlerden” ders çıkarabilmekten mutlu

Sonraki haber

Todt: "Güçlü bir Ferrari'ye ihtiyacımız var"

Todt: "Güçlü bir Ferrari'ye ihtiyacımız var"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Vettel, Monako'da kendisini nasıl yeniden buldu?

13s
2
Formula 1

Mercedes, Hamilton’ın Monako’da neden “yavaş” kaldığını açıkladı

1g
3
Formula 1

Todt: "Güçlü bir Ferrari'ye ihtiyacımız var"

44 dk
4
Formula 1

Hill: ''Lewis, arada sırada tuhaf yorumlarda bulunabiliyor''

16s
5
Formula 1

Aks mili göbeği nedir, Leclerc'in kazasının ardından nasıl sorun çıkardı?

15s
Son Haberler
Rosberg, Hamilton ve Wolff birlikte tatile çıktı
F1

Rosberg, Hamilton ve Wolff birlikte tatile çıktı

5dk
Todt: "Güçlü bir Ferrari'ye ihtiyacımız var"
F1

Todt: "Güçlü bir Ferrari'ye ihtiyacımız var"

44dk
Glock: "Mercedes'in pistlerin %90'ında iyi olabilecek bir aracı var"
F1

Glock: "Mercedes'in pistlerin %90'ında iyi olabilecek bir aracı var"

1s
Hamilton, Monako’daki gibi “berbat günlerden” ders çıkarabilmekten mutlu
F1

Hamilton, Monako’daki gibi “berbat günlerden” ders çıkarabilmekten mutlu

11s
Brawn: ''Hamilton, hayal kırıklıklarıyla başa çıkma konusunda formdan düşmüş''
F1

Brawn: ''Hamilton, hayal kırıklıklarıyla başa çıkma konusunda formdan düşmüş''

12s
Son Videolar
Carlos Sainz, Shell'in ''Okula geri döndük'' etkinliğinde quize giriyor 05:26
Formula 1
23 May 2021

Carlos Sainz, Shell'in ''Okula geri döndük'' etkinliğinde quize giriyor

2021 Monako GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
23 May 2021

2021 Monako GP grid pozisyonları

Mercedes F1 fabrika turu! 08:01
Formula 1
22 May 2021

Mercedes F1 fabrika turu!

İspanya GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
9 May 2021

İspanya GP grid pozisyonları

F1 padoğu, gizli oy talebi hakkında ne düşünüyor? 03:51
Formula 1
6 May 2021

F1 padoğu, gizli oy talebi hakkında ne düşünüyor?

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Rosberg, Hamilton ve Wolff birlikte tatile çıktı Monako GP
Formula 1

Rosberg, Hamilton ve Wolff birlikte tatile çıktı

Todt: "Güçlü bir Ferrari'ye ihtiyacımız var" Monako GP
Formula 1

Todt: "Güçlü bir Ferrari'ye ihtiyacımız var"

Tsunoda: "Hedeflerimi fazla yüksek belirledim" Azerbaycan GP
Formula 1

Tsunoda: "Hedeflerimi fazla yüksek belirledim"

Çok Okunanlar Bugün

Vettel, Monako'da kendisini nasıl yeniden buldu?
Formula 1 Formula 1

Vettel, Monako'da kendisini nasıl yeniden buldu?

Mercedes, Hamilton’ın Monako’da neden “yavaş” kaldığını açıkladı
Formula 1 Formula 1

Mercedes, Hamilton’ın Monako’da neden “yavaş” kaldığını açıkladı

Todt: "Güçlü bir Ferrari'ye ihtiyacımız var"
Formula 1 Formula 1

Todt: "Güçlü bir Ferrari'ye ihtiyacımız var"

Hill: ''Lewis, arada sırada tuhaf yorumlarda bulunabiliyor''
Formula 1 Formula 1

Hill: ''Lewis, arada sırada tuhaf yorumlarda bulunabiliyor''

Aks mili göbeği nedir, Leclerc'in kazasının ardından nasıl sorun çıkardı?
Formula 1 Formula 1

Aks mili göbeği nedir, Leclerc'in kazasının ardından nasıl sorun çıkardı?

Glock: "Mercedes'in pistlerin %90'ında iyi olabilecek bir aracı var"
Formula 1 Formula 1

Glock: "Mercedes'in pistlerin %90'ında iyi olabilecek bir aracı var"

Wolff: "Sıkışan somunda Bottas'ın da hatası var"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Sıkışan somunda Bottas'ın da hatası var"

Sainz, lastik testinin ikinci gününde 167 tur attı
Formula 1 Formula 1

Sainz, lastik testinin ikinci gününde 167 tur attı

Son Haberler

Rosberg, Hamilton ve Wolff birlikte tatile çıktı
Formula 1 Formula 1

Rosberg, Hamilton ve Wolff birlikte tatile çıktı

Todt: "Güçlü bir Ferrari'ye ihtiyacımız var"
Formula 1 Formula 1

Todt: "Güçlü bir Ferrari'ye ihtiyacımız var"

Glock: "Mercedes'in pistlerin %90'ında iyi olabilecek bir aracı var"
Formula 1 Formula 1

Glock: "Mercedes'in pistlerin %90'ında iyi olabilecek bir aracı var"

Hamilton, Monako’daki gibi “berbat günlerden” ders çıkarabilmekten mutlu
Formula 1 Formula 1

Hamilton, Monako’daki gibi “berbat günlerden” ders çıkarabilmekten mutlu

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.