Glock: "Mercedes'in pistlerin %90'ında iyi olabilecek bir aracı var"

Alman takım, geçmişte zaman zaman Monako'da sorunlarla boğuşuyordu ve bu yıl bu durumun yeniden ortaya çıktığı görüldü. Mercedes pilotu Valtteri Bottas ikinci sıradan başladığı yarışta pit stopta lastiklerin çıkarılamaması nedeniyle finiş göremezken, Lewis Hamilton hafta sonu boyunca çeşitli sorunlarla boğuştu ve temiz bir tur atamadı.

Hamilton, 2013'te Mercedes'e katıldığından bu yana en kötü hafta sonlarından bir tanesini geçirdiği Monako Grand Prix'sinin ardından Mercedes'in hafta sonundan öğrenmesi gereken çok şey olduğunu söylemişti.

Bundan ötürü de yarışa yedinci sıradan başlamak zorunda kaldı. Mercedes'in olumsuz stratejisiyle beraber de yine yedinci sırada finiş gördü.

Eski F1 pilotu Timo Glock, Mercedes'in yaşadığı sorunun bir defaya mahsus bir şey olduğunu ve önümüzdeki yarışlarda daha güçlü döneceğini söyledi.

Glock, yarış sonrası Sky Sports'a verdiği demeçte, "Şimdi önemli olan Mercedes'in bu hafta sonundan nasıl dersler çıkardığı." "Mercedes'in her zaman yarış pistlerinin yüzde 90'ında çalışan bir araç ürettiğini biliyoruz. Fakat Monako'da olduğu gibi, pek de iyi görünmedikleri nadir pistler de var. Çünkü bu tür pistlerde daha uzun dingil mesafesi bir dezavantaj oluyor. Bu, özellikle Hamilton'da fark ediliyor." "Ancak Bottas'ın durumu da dahil olmak üzere her şeyi geçmişte yaptıkları gibi derinlemesine analiz edecek ve bence daha güçlü şekilde geri dönecekler." dedi. Glock, bu yılın diğerlerinden farkının, Red Bull'un güçlü bir rakip olması olduğu görüşünde. "Önceki yıllardan belli bir fark var. Mercedes son zamanlarda rekabet anlamında her zaman büyük bir avantaja sahipti fakat Red Bull ve Max Verstappen artık kesinlikle eşit seviyede. Bu, gelecek yarışlar için büyük bir heyecan vaat ediyor."