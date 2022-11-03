Glock: "Mercedes'in Ferrari'yi yakalaması imkansız değil"

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Bu sezonun Pilotlar Şampiyonu [Max Verstappen] ve Markalar Şampiyonu [Red Bull Racing] belirlense de, henüz hangi takımın ikinci sırada yer alacağı belirlenmedi.

Pilotlar Şampiyonası ikinciliği için Sergio Perez ve Charles Leclerc mücadele ederken, Markalar Şampiyonası ikinciliği için ise Ferrari ve Mercedes mücadele ediyor.

Şampiyonanın başlarında Mercedes için en iyi ihtimal üçüncülük gibi görünse de, son iki yarış kala Ferrari ile aradaki farkı 40 puana indirerek mücadeleye dahil oldular. Sezon bitimine kadar hâlâ kazanılabilecek 103 puan var.

Mercedes, özellikle Lewis Hamilton ile, Austin ve Meksika'daki Max Verstappen ile mücadele etmeleriyle son yarışlarda çok daha iyi görünüyor.

Glock'un dediği gibi, Mercedes Ferrari'den ikinci sırayı alabilir.

Yarış sonrası Sky Germany'e Glock, "Mercedes hâlâ Ferrari'yi yakalayabilir."

"Hamilton, Mercedes ile olan sözleşmesini uzatmak istediğini belirtti. Meksika'da gösterdiği gibi, motivasyonu çok iyi seviyede. Mercedes orada çok iyi performans gösterdi."

"Sezon başından itibaren yaşanan sorunlar artık daha fazla kontrol altında ve aracın potansiyeli çeşitli pistlerde ortaya çıkıyor."

"Bu, takımlar klasmanında Ferrari'yi yakalayabilecek olan Mercedes'in gücünü bir kez daha gösteriyor." dedi.

Glock, Ferrari'nin devam eden sorunları olduğunu düşünüyor. İtalyan takımı, Meksika'da yüksek rakım ile başa çıkabilmek için motorun gücünü azalttıklarını belirtti.

Glock, "Ferrari hata yapmaya devam ediyor, bu yüzden Mercedes'in onları yakalaması imkansız değil."

"Yalnızca iki yarış kala 40 puanlık fark oldukça büyük görünüyor, ancak hiçbir şey imkansız değil." dedi.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto bu durumu, Ferrari'nin güncellemeleri durdurmasına rağmen Mercedes'in hâlâ güncelleme getirmeye devam etmesine bağladı.

Auto Motor und Sport'a verdiği demeçte Binotto, "Mercedes son zamanlarda aracı daha agresif bir şekilde geliştirmeye başladı."

"Ancak biz tamamen 2023'e konsantre olmuş durumdayız." dedi.