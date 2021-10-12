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Glock: "Mazepin sürüş stilini değiştirmezse yarış yasağı almalı"

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Eski F1 pilotu Timo Glock, Nikita Mazepin'e, eğer sürüş şeklini değiştirmezse yarış yasağı verilmesi gerektiğini söyledi.

Glock: "Mazepin sürüş stilini değiştirmezse yarış yasağı almalı"

Mazepin, çaylak kategorilerde her zaman korkusuzca savunma yapan bir sürücü olarak tanındı ancak Formula 1 kariyerinde bu özelliği büyük eleştiriler aldı.

Takım arkadaşı Mick Schumacher ise Hollanda Grand Prix'sinde Mazepin'i, kendisi ve diğer sürücüleri duvara itmekle suçladı.

Mazepin'e, Rusya'da Yuki Tsunoda'ya karşı tehlikeli savunmalar yaptığı için siyah-beyaz uyarı bayrağı gösterilmişti ve aynı yarışta Nicholas Latifi de onun sürüş stilinden muzdarip olmuştu.

Glock, Mazepin'in sürüş stilini değiştirmek zorunda olduğunu ya da FIA'nın çok geç olmadan harekete geçerek yarış yasağı vermesi gerektiğini söyledi.

Glock, SPEEDWEEK.com'a, "Problem, sadece çok geç kalındığında harekete geçmeleri."

"Sadece, bir sürücü diğer aracın arkasına çarpıp uçtuğunda bir şey yapılıyor. Eğer bu Zandvoort'da yanlış bir zamanda olsaydı Mick pit yoluna uçardı."

"Ben olsam o an harekete geçerdim. Eğer anlamıyorsa yarıştan uzaklaştırma alırdı."

Glock, Mazepin'in boyundan büyük işlere kalkıştığını, bu yüzden Formula 1'de tehlikeli sürüşler yaparak, zorluklar yaşıyor olabileceğini söyledi.

Glock, "Onunla birlikte gelen çok şey var. Bu yüzden boyundan büyük işlerle uğraşıyor."

"Mavi bayraklar, mücadeleleri okuyuşu, yanlış anladığı çok şey var. Hata oranları kendi başına bunu gösteriyor." diye ekledi.

Nikita Mazepin, Haas F1

Nikita Mazepin, Haas F1

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Mazepin ve Schumacher arasındaki ilişki, sene boyunca inişli çıkışlı oldu. Glock, yanlış bir anda olayların büyümemesi konusunda Schumacher'i uyardı.

Bunun yerine vatandaşı Schumacher'in, Mazepin ile olan gerginliklerine çözüm bulmak için takım ile açıkça konuşması gerektiğini söyledi.

Glock, "Schumacher her zaman kontrollü oldu. Sakin yaklaştı."

"Umarım takıma, tavrını açıkça belirtir." dedi.

Schumacher, Haas VF-21 ile oldukça stabil bir sezon geçirdi. Ancak Glock, Schumacher'in yeni bir kategoride bu hıza alışmak için bir sezona ihtiyacı olduğunu, bu yüzden Alman sürücü için "başarılı" bir ilk sezon olduğunu söyledi.

Glock, "Bu onun en iyi yıllarından biri çünkü çok az hata yaptı."

"Limiti zorladığın zaman sürücü hataları olabilir. Yarışları anlayabiliyor ve lastiklerle ne yapacağını biliyor. Yarış mühendisi ile net bir iletişim kuruyor."

"Başarılı bir ilk sezon. Adım attı ve ilk yıllarda yaşadığı zorluklardan ders aldı." dedi.

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