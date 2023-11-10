Glock: "Massa'nın mahkemesi, 2021 şampiyonası için örnek teşkil edebilir"

Felipe Massa, Lewis Hamilton'ın kazandığı 2008 F1 Dünya Şampiyonası'nın sonucuna itiraz ediyor. Brezilyalı pilot, 2008 Singapur Grand Prix'sinin sonucunun Renault takımı tarafından kasıtlı olarak manipüle edilmesi nedeniyle F1 ve FIA'yı mahkemeye vermeyi planlıyor.

Bu manipülasyon sonucunda Hamilton'a puan kaptıran Massa, kendi evindeki yarışta şampiyonluğu kaybetti - o zamanki Ferrari pilotu çizgiyi geçip yarışı kazandı, ancak Hamilton son virajda zor durumdaki Timo Glock'u geçerek şampiyonluk için gereken puanları aldı.

PlanetF1.com'a verdiği özel bir röportajda, Glock Massa'nın karar verdiği hareket tarzının doğru olduğundan emin olmadığını söyledi.

O zamanlar Toyota adına yarışan Glock, damalı bayrağa yakın bir yerde yağmur yağmaya başladığında kuru lastiklerle kalma kumarını oynayarak dördüncülüğe yükselmişti. Hamilton ara lastikler için pite girmişti ama Glock aracını pistte tuttuğu için bu seçim geri tepecek gibi görünüyordu.

Ancak, son turun son bölümünde, şiddetlenen yağmur Glock'un çok daha yavaş sürmesine neden oldu - yani hem Sebastian Vettel hem de Hamilton onu geçebildi, Glock altıncı sıraya geriledi ve Hamilton beşinci sıraya yükselerek Massa'dan sadece bir puan farkla şampiyonluğu aldı.

Ancak, Massa'nın 2008 Singapur Grand Prix'sinin manipüle edilmiş yarış sonucu nedeniyle kayıtlardan çıkarılmasını isteyerek tüm yılı yeniden gözden geçirmesiyle Glock, Brezilyalı pilotun zaferinin, tartışmalı sezonlarda yer alan diğer pilotların da benzer yasal mücadelelere girebileceği için büyük bir solucan kutusu açacağını söyledi.

PlanetF1.com'a konuşan Glock, NeueOnlineCasinos.io'ya teşekkür ederek, Massa'nın yasal işlemleri hakkındaki düşüncelerinin sorulması üzerine "Bu iyi bir soru."

"Yani, bunun doğru yol olup olmadığından %100 emin değilim."

"Bunu gördüğümde şaşırdım çünkü bilirsiniz, bu kadar uzun bir süre sonra mahkeme önüne çıkmak... Bunun işe yarayıp yaramayacağını bilmiyorum ama o gerçekleri biliyor, ben gerçekleri de detayları da bilmiyorum."

"Yani göreceğiz. Sonunda, eğer bu adımı atar ve hatta kazanırsa, belki Lewis Hamilton ile Max Verstappen'in karşı karşıya geldiği başka bir mahkeme görebiliriz."

"Bu, diğer pilotların 'Çocuklar, dinleyin, eğer bu sezonda bu olmasaydı, ben Şampiyon olurdum' diyebilecekleri pek çok durumun önünü açıyor."

"Demek istediğim, sonuçta bu bir yarış. Her sporda elbette adil olmayan durumlar ve adil olmayan kararlar vardır. Futbolu ele alırsak, her maçta geçmişte doğru olmayan kararlar verildiğini söyleyebilirim."

"Kararların her seferinde mahkeme önünde alınmasının spor için iyi bir işaret olmadığını düşünüyorum."