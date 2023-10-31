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Formula 1 Mexico City GP
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Glock: "Hulkenberg'in hâlâ büyük bir potansiyeli var"

Timo Glock, Nico Hulkenberg'in büyük sonuçlar için mücadele edebileceğinden şüphe duymuyor.

Editör Ezel Tan
Yayın tarihi
Nico Hulkenberg, Haas F1 Team

Nico Hulkenberg, geçen hafta sonu Meksika'da Formula 1'deki 200. Grand Prix'sine katıldı ve Haas için puan kazanamamış olmasına rağmen iyi bir performans sergiledi.

Haas, lastikleri tüm sezon olduğu gibi yine çok çabuk parçaladı ve bu da Hulkenberg'in tüm çabasına rağmen ilk onun dışına düştüğü anlamına geliyordu.

Yine de Alman pilot, sergilediği performansla övgüleri aldı.

2010'da Williams'la Formula 1'e giren Hulkenberg, şimdiye kadar altı takım değiştirdi, ancak hiçbir zaman podyum da galibiyetler alabileceği bir araç süremedi.

Hulkenberg hakkında Sky Almanya'ya konuşan Timo Glock, "Nico'nun hâlâ büyük potansiyeli var ve bunu birçok kez gösterdi."

"Ancak pilotların en iyi kararları vermediği durumlar var. Mesela Hulkenberg, bir önceki yıl oldukça güçlü bir performans sergileyen Sauber takımına geçmişti ve sonrasında o takımın performansı o yıl düşmüştü. Oraya geçişi hataydı."

"2019 Hockenheim'da podyuma çıkma şansı vardı ama kendi hatası yüzünden bunu kaçırdı."

Timo Glock on the grid

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Timo Glock on the grid

"Bu yıl zaten bitti fakat gelecek yıl neler yapacağı Haas'ın daha hızlı bir araç sağlayıp sağlayamayacağına bağlı."

"Bu yıla bakarsanız, sıralama turlarında elde ettiği sonuçlar tek kelimeyle mükemmel."

"Böyle bir tempo sergilediğinizde, en iyi takımlar sizinle ilgilenebilir. Eğer böyle bir takıma geçme fırsatı olursa da podyum ve zaferler kazanabileceğine eminim."

"Hem yeteneği hem de hızı var. Ön sıralarda mücadele edebilir, bu yüzden büyük bir takım için iyi bir transfer olabilir." dedi.

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