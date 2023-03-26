Glock: "Hulkenberg yakında ilk puanlarını alacak"

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Nico Hulkenberg sezonun ilk iki yarışında güçlü bir sıralama turları geçirdi ve her iki yarışa da ilk 10'da başladı.

Alman pilot, her iki sıralama turlarında da takım arkadaşı Kevin Magnussen'in önünde yer aldı fakat bunu pazar günü puana çevirmeyi başaramadı.ve bundan ötürü puan alamadı.

Sky Deutschland kanalında yorumcu olarak çalışan Timo Glock, Hulkenberg'in yakında puan alacağından şüphe duymuyor.

Glock, "Kevin Magnussen Cidde'de Nico'nun önündeydi ama -Nico- ilk ondan o kadar da uzakta değildi."

"Önemli olan bir kez daha tüm yarışı tamamlamış olması ve eminim bir kez daha çok fazla deneyim kazandı."

Kevin Magnussen, Haas VF-23, Nico Hulkenberg, Haas VF-23 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Nico'nun önümüzdeki yarışlarda nasıl bir performans sergileyeceğini görmek ilginç olacak. Haas'ın puan için savaşacak kadar hızlı bir araca sahip olduğu açık. Bu yüzden Nico'nun da yarışı ilk onda bitirebileceğini düşünüyorum, bu sadece bir zaman meselesi." dedi.

Hulkenberg Pazar günleri biraz şanssızdı: Bahreyn yarışının başında Esteban Ocon'un Alpine'i ile teması nedeniyle aracının ön kanadı hasar gördü ve Cidde'de de ilk onun dışına geriledi.

Nico, Linkedin sayfasında sezonun ikinci yarışını şöyle yorumladı: "İnanılmaz bir piste sahip olan Cidde'deki hafta sonu çok çekişmeli geçti."

"Puan alma fırsatını kaçırdığım için biraz hayal kırıklığına uğradım ama takımın rekabetçi olduğunu ve bu sezon gridinde ortasında yer almak için mücadele edebileceğini bildiğim için son derece mutluyum."

"Önüme bakmaya kararlıyım ve şimdiden Melbourne'deki hafta sonunu iple çekiyorum!"