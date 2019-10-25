Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Rusya GP
26 Eyl
-
29 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Japonya GP
10 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Meksika GP
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
28 Kas
-
01 Ara
FP1:
7 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Glock: "Hamilton, Mercedes'te emekli olmalı"

paylaşım
yorumlar
Glock: "Hamilton, Mercedes'te emekli olmalı"
25 Eki 2019 18:04

Eski F1 pilotu Timo Glock, Lewis Hamilton'a Mercedes'te kalma tavsiyesinde bulundu.

Mercedes, 2020 sonrasında Lewis Hamilton'ı takımda tutmak istiyor ve kısa bir süre içerisinde altıncı şampiyonluğunu kazanması beklenen Britanyalı pilota yeni bir sözleşme teklif etmeleri bekleniyor.

Ancak Hamilton'ın ismi Ferrari ile de anılıyor ve kimilerine göre Ferrari, 2020'de de şampyion olamazsa Hamilton'ın kapısını çalabilir.

Ancak Eski F1 pilotu Timo Glock'a göre Britanyalı pilot kariyerinin sonuna kadar Mercedes'te kalmalı ve burada emekli olmalı.

Timo Glock: “Lewis sadece takım değiştirdiği taktirde kaybedebilir. Ferrari ile şampiyonluk kazanamazsa, elde ettiği son sonuçlara göre değerlendirileceği için beş veya altı şampiyonluğuun değerlerini kaybedecek."

"Yapacağı en akıllıca şey Formula 1'in tarihini Mercedes'le yazmaya devam etmek olmalı. Kariyerinin bu noktasında daha mantıklı. ”

Ayrıca, Glock Sebastian Vettel ve Ferrari'nin durumu hakkında da konuştu.

“Sebastian ve takımı zor zamanlar geçiriyor. Her yıl artan baskı nedeniyle durum giderek zor bir hal alıyor."

"Son iki yılda, Ferrari iyi bir araca sahipti, ancak yine de Mercedes kadar hızlı olmadı. Gelecek sene kazanmalılar, aksi takdirde Vettel'in kendisini motive etmesi çok zor olacak."

Sonraki haber
Meksika GP 1. antrenman: Hamilton hızlı başladı

Önceki haber

Meksika GP 1. antrenman: Hamilton hızlı başladı

Sonraki haber

Szafnauer: "Stroll'ün vites kutusunda hasar yok"

Szafnauer: "Stroll'ün vites kutusunda hasar yok"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
FP1 Başlangıç:
7 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
04:00
13:00
FP2
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
08:00
17:00
FP3
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
05:00
14:00
Q1
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
08:00
17:00
Yarış
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
08:10
17:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari: “Saçma Vettel/Leclerc mücadelesini netleştirmemiz gerekiyor”

2
Formula 1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

3
Formula 1

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

4
Formula 1

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?

5
Formula 1

Mercedes, Verstappen ile mücadelede Hamilton’ın bataryasının neden dolu olmadığını açıkladı

Son Videolar

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu 02:09
Formula 1

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu

F1 Start Gridi: Brezilya GP 00:56
Formula 1

F1 Start Gridi: Brezilya GP

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur 01:20
Formula 1

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu 10:12
Formula 1

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler 09:42
Formula 1

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler

Son Haberler

Hulkenberg, Formula 1'den ayrılıyormuş gibi hissetmiyor
F1

Hulkenberg, Formula 1'den ayrılıyormuş gibi hissetmiyor

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"
F1

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor
F1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları
F1

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?
F1

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
28 Kas
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.