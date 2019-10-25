Glock: "Hamilton, Mercedes'te emekli olmalı"

Mercedes, 2020 sonrasında Lewis Hamilton'ı takımda tutmak istiyor ve kısa bir süre içerisinde altıncı şampiyonluğunu kazanması beklenen Britanyalı pilota yeni bir sözleşme teklif etmeleri bekleniyor.

Ancak Hamilton'ın ismi Ferrari ile de anılıyor ve kimilerine göre Ferrari, 2020'de de şampyion olamazsa Hamilton'ın kapısını çalabilir.

Ancak Eski F1 pilotu Timo Glock'a göre Britanyalı pilot kariyerinin sonuna kadar Mercedes'te kalmalı ve burada emekli olmalı.

Timo Glock: “Lewis sadece takım değiştirdiği taktirde kaybedebilir. Ferrari ile şampiyonluk kazanamazsa, elde ettiği son sonuçlara göre değerlendirileceği için beş veya altı şampiyonluğuun değerlerini kaybedecek."

"Yapacağı en akıllıca şey Formula 1'in tarihini Mercedes'le yazmaya devam etmek olmalı. Kariyerinin bu noktasında daha mantıklı. ”

Ayrıca, Glock Sebastian Vettel ve Ferrari'nin durumu hakkında da konuştu.

“Sebastian ve takımı zor zamanlar geçiriyor. Her yıl artan baskı nedeniyle durum giderek zor bir hal alıyor."

"Son iki yılda, Ferrari iyi bir araca sahipti, ancak yine de Mercedes kadar hızlı olmadı. Gelecek sene kazanmalılar, aksi takdirde Vettel'in kendisini motive etmesi çok zor olacak."