Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Önceki / Vettel, son yarışında giydiği tişörtün hikayesini açıkladı Sonraki / Hamilton henüz emekli olmayı düşünmüyor
Formula 1 Haberler

Glock: "Haas, Schumacher için işleri çok zorlaştırdı"

Timo Glock, Mick Schumacher'in takımdan ayrılmasında Haas'ın da rolünün olduğunu düşünüyor.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Glock: "Haas, Schumacher için işleri çok zorlaştırdı"
Haberi dinle

Haas'ın uzun bir karar verme sürecinden sonra, takım patronu Gunther Steiner, Schumacher'in yıl içinde takımın bütçesine zarar veren üç önemli kaza geçirmesi ve 25 puan alan takım arkadaşına kıyasla 12 puan kazanmasının ardından deneyimli pilot Nico Hulkenberg'i gelecek sezon Kevin Magnussen'in takım arkadaşı olarak getirdi.

Padoktan Sebastian Vettel ve Esteban Ocon gibi pilotlar, Haas'ın Schumacher'i takımda tutması için çağrıda bulundular.

Steiner, bu kararının arkasındaki sebebi açıkladı: "Nico, daha önce üç ya da dört takımda yer aldığı için deneyimli bir pilot. Deneyim, zaman alan bir şey ve oldukça önemli. Bizim zamanımız yok ve ileri gitmek istiyoruz, olduğumuz yerde kalmak istemiyoruz."

"Tabii ki olduğumuz yerde kalmak Mick'in değil, bizim suçumuz. Ancak tekrar ileriye gitmek için deneyimli bir pilota ihtiyacımız var." dedi.

Ancak eski Formula 1 pilotu Glock, Haas'ın Schumacher ile ilişkisinin bitmesinin sebebinin Haas olduğunu düşünüyor.

Timo Glock on the grid

Timo Glock on the grid

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Sky Almanya'ya yazan Glock, "Haas'ın son birkaç hafta ve aylarda bu konuyu nasıl ele aldığını anlamak zor. Bana göre Mick, her zaman çok hızlıydı."

"Elbette hataları oldu ancak bunlardan ders alabilirdi. Ama her zaman araç konusunda uyarılıyordu." dedi.

"Mick'in hafta sonları antrenman sırasında kaç kez teknik sorun yaşadığına bakarsanız, Haas'ın bu konudaki rolünü de düşünmeniz gerekir."

"Mick için işleri zorlaştırdılar, hiçbir şey mükemmel değildi." dedi.

Schumacher'in bir sonraki adımı, takım patronu Toto Wolff'ün isteğini belirtmesi üzerine 2023 için Mercedes'te bir yedek pilotluk rolü olabilir. 

paylaşım
yorumlar
Vettel, son yarışında giydiği tişörtün hikayesini açıkladı
Önceki haber

Vettel, son yarışında giydiği tişörtün hikayesini açıkladı
Sonraki haber

Hamilton henüz emekli olmayı düşünmüyor

Hamilton henüz emekli olmayı düşünmüyor
Zeynep Taş Daha fazlası
Zeynep Taş
Schumacher: "Vettel'in geri dönme ihtimalini göz ardı edemeyiz"
Formula 1

Schumacher: "Vettel'in geri dönme ihtimalini göz ardı edemeyiz"

Sainz: "Abu Dhabi'de Leclerc ile mücadele etmemek üzerine talimat aldım"
Formula 1

Sainz: "Abu Dhabi'de Leclerc ile mücadele etmemek üzerine talimat aldım"

Hulkenberg, başlangıçta Mazepin'in koltuğu için düşünülüyormuş Abu Dhabi Kasım testi
Formula 1

Hulkenberg, başlangıçta Mazepin'in koltuğu için düşünülüyormuş

Mick Schumacher Daha fazlası
Mick Schumacher
Steiner, genç sürücülere az zaman verlidiği konusunda Mick'e katılıyor
Formula 1

Steiner, genç sürücülere az zaman verlidiği konusunda Mick'e katılıyor

Schumacher, Abu Dabi yarışı sonrası donut yaparken takımdan uyarı aldı Abu Dhabi GP
Formula 1

Schumacher, Abu Dabi yarışı sonrası donut yaparken takımdan uyarı aldı

Schumacher: "Mercedes'in ilgisi onur verici"
Formula 1

Schumacher: "Mercedes'in ilgisi onur verici"

Haas F1 Team Daha fazlası
Haas F1 Team
Haas, Vasseur Ferrari'ye geçeceği için mi Hulkenberg ile anlaştı?
Formula 1

Haas, Vasseur Ferrari'ye geçeceği için mi Hulkenberg ile anlaştı?

Hulkenberg: "Beklediğimden iyi durumdayım!" Abu Dhabi Kasım testi
Formula 1

Hulkenberg: "Beklediğimden iyi durumdayım!"

Schumacher, DTM'e gitmek istemiyor: "Bu şu anda bir seçenek değil" Abu Dhabi GP
Formula 1

Schumacher, DTM'e gitmek istemiyor: "Bu şu anda bir seçenek değil"

Son Haberler

Steiner, genç sürücülere az zaman verlidiği konusunda Mick'e katılıyor
Formula 1 Formula 1

Steiner, genç sürücülere az zaman verlidiği konusunda Mick'e katılıyor

Guenther Steiner, Formula 1'de genç sürücülere yetişmeleri için çok az zaman verildiği konusunda Mick Schumacher ile hemfikir.

Rosberg: "2022 sezonunun tamamı heyecan vericiydi"
Formula 1 Formula 1

Rosberg: "2022 sezonunun tamamı heyecan vericiydi"

2016 dünya şampiyonu Nico Rosberg, Max Verstappen'in ikinci şampiyonluğunu erken bir noktada elde etmesine rağmen sezonun tamamının iyi geçtiğini düşünüyor.

Verstappen: "Ricciardo, Red Bull'dan hiç ayrılmamalıydı"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Ricciardo, Red Bull'dan hiç ayrılmamalıydı"

Max Verstappen, Daniel Ricciardo'nun Red Bull'dan ayrılarak hata ettiği görüşünde.

Marko: "Vettel, F1'e takım yöneticisi olarak dönmeye sıcak bakıyor"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Vettel, F1'e takım yöneticisi olarak dönmeye sıcak bakıyor"

Sebastian Vettel'in Formula 1'de yarışmayı bırakmasının üzerinden henüz bir hafta geçti ancak Alman pilotun olası geri dönüşü hakkındaki görüşler şimdiden paylaşılıyor. Helmut Marko ve Christian Horner, dört kez dünya şampiyonunun gelecekte takım yönetiminde yer alabileceğini söylüyorlar.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.