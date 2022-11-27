Glock: "Haas, Schumacher için işleri çok zorlaştırdı"

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Haas'ın uzun bir karar verme sürecinden sonra, takım patronu Gunther Steiner, Schumacher'in yıl içinde takımın bütçesine zarar veren üç önemli kaza geçirmesi ve 25 puan alan takım arkadaşına kıyasla 12 puan kazanmasının ardından deneyimli pilot Nico Hulkenberg'i gelecek sezon Kevin Magnussen'in takım arkadaşı olarak getirdi.

Padoktan Sebastian Vettel ve Esteban Ocon gibi pilotlar, Haas'ın Schumacher'i takımda tutması için çağrıda bulundular.

Steiner, bu kararının arkasındaki sebebi açıkladı: "Nico, daha önce üç ya da dört takımda yer aldığı için deneyimli bir pilot. Deneyim, zaman alan bir şey ve oldukça önemli. Bizim zamanımız yok ve ileri gitmek istiyoruz, olduğumuz yerde kalmak istemiyoruz."

"Tabii ki olduğumuz yerde kalmak Mick'in değil, bizim suçumuz. Ancak tekrar ileriye gitmek için deneyimli bir pilota ihtiyacımız var." dedi.

Ancak eski Formula 1 pilotu Glock, Haas'ın Schumacher ile ilişkisinin bitmesinin sebebinin Haas olduğunu düşünüyor.

Timo Glock on the grid Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Sky Almanya'ya yazan Glock, "Haas'ın son birkaç hafta ve aylarda bu konuyu nasıl ele aldığını anlamak zor. Bana göre Mick, her zaman çok hızlıydı."

"Elbette hataları oldu ancak bunlardan ders alabilirdi. Ama her zaman araç konusunda uyarılıyordu." dedi.

"Mick'in hafta sonları antrenman sırasında kaç kez teknik sorun yaşadığına bakarsanız, Haas'ın bu konudaki rolünü de düşünmeniz gerekir."

"Mick için işleri zorlaştırdılar, hiçbir şey mükemmel değildi." dedi.

Schumacher'in bir sonraki adımı, takım patronu Toto Wolff'ün isteğini belirtmesi üzerine 2023 için Mercedes'te bir yedek pilotluk rolü olabilir.