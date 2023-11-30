Glock: "Haas yanlış yolda ilerliyor"
Timo Glock, sezonu son sırada noktalayan Haas'ın gelişim konusunda 'yanlış yolda' olduğunu söylüyor.
Hız anlamında gerileyen ve VF-23'ü geliştirmenin bir yolunu bulamayan Haas, aracı geliştirmemeyi tercih etti ve bunun yerine B-spec versiyonunu Birleşik Devletler Grand Prix'sinde piste çıkardı.
Yeni araç VF-23'ün mevcut sorunlarının çoğunu çözmediği gibi, düzlük hızını da düşürdü.
Bu sorunlar nedeniyle Nico Hulkenberg sezonun son iki yarışında eski aracına geri dönerken, Kevin Magnussen güncellemeye bağlı kaldı.
Magnussen Pilotlar Şampiyonası'nı 19. sırada tamamlarken, Hulkenberg 16. sırayı elde etti.
Glock, bu durumun 2024 sezonu için iyiye işaret olmadığını söylüyor.
Eski F1 pilotu Sky Deutschland'a verdiği demeçte, "Haas'taki en kötü şey, yeni aracın Nico Hulkenberg'in bu yarışta kullandığı eski araçtan daha yavaş olması."
"Bu da tüm takımın yanlış yolda olduğunu gösteriyor."
"Bu gelecek yıl için çok az umut veriyor ve rüzgar tünelinde neden bu kadar iyi veriler gördüğümüzü anlamayı zorlaştırıyor. Ekip olarak bilinmeze doğru gidiyorlar."
"Asıl soru, Guenther Steiner'in geri dönüş planlarının ne olduğu." dedi.
Hulkenberg Yas Marina gridinde sekizinci sırada yer almasına rağmen, kötü bir başlangıç nedeniyle açılış turunun sonunda 14. sırada yer aldı.
Yine de, aracın hızının olması gereken yerde olduğunu düşünüyor.
Hulkenberg, "Kötü bir başlangıç yaptım ve sonrasında gerçekten çok kötü bir dinamiğimiz vardı."
"Bu bizi araç hızı açısından ait olduğumuz konuma getirdi ve sonrasında temiz bir yarış geçirdik. Aracı zorlasam da gerçekten hızım yoktu."
"Kendimi kötü hissetmedim, sadece araç biraz fazla yavaştı."
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Timo Glock
Haas'ın son sıralarda yer aldığı ilk sezonunda sadece dokuz puan toplayabilen 36 yaşındaki pilot, takımı gelecek sezon 'daha iyisini yapmaları' gerektiği konusunda uyardı.
Eski araç ile yeni araç arasındaki farklar hakkında şunları söyledi: "Aralarında çok büyük bir fark olduğunu düşünmüyorum, küçük farklar var."
"Geçen hafta sonu, aslında yeni paketin düşük yere basma kuvveti konfigürasyonunda eski pakete göre daha avantajlı olduğunu hissettim. Bu hafta sonu ise gayet iyiydi. Yani, ikisi de benzer."
"Ama biliyorsunuz, bu tek başına yeterli değil. Bir güncellemenin daha iyi olması ve bazı sorunlarınızı çözmesi gerekir ama ne yazık ki bu gerçekleşmedi. Dolayısıyla, gelecek yıl daha iyisini yapmaya çalışmalıyız."
"Sezonun ikinci yarısı gerçekten zor geçti. Sanırım Singapur'da sadece bir ya da iki puan kazanma fırsatım vardı, onu da yanlış strateji kararıyla kaçırdık."
"Bunun dışında hiçbir zaman bunu yapacak tempomuz olmadı. Çok sayıda araç yarış dışı kaldığında bile biz çok uzaktaydık. Bu elbette iyi değil ve bu yüzden daha iyisini yapmamız gerekiyor."
Hulkenberg: "Haas’ın ilerleme kaydetmemesi hayal kırıklığı ve üzüntü verici"
Hulkenberg: "Haas’ın ilerleme kaydetmemesi hayal kırıklığı ve üzüntü verici" Hulkenberg: "Haas’ın ilerleme kaydetmemesi hayal kırıklığı ve üzüntü verici"
Hulkenberg: "Gaza erken bastım ve aracın kontrolünü kaybettim"
Hulkenberg: "Gaza erken bastım ve aracın kontrolünü kaybettim" Hulkenberg: "Gaza erken bastım ve aracın kontrolünü kaybettim"
F1 komiserleri, FIA'nın pist limitleri uygulamasındaki 'yetersizliğini' eleştirdi
F1 komiserleri, FIA'nın pist limitleri uygulamasındaki 'yetersizliğini' eleştirdi F1 komiserleri, FIA'nın pist limitleri uygulamasındaki 'yetersizliğini' eleştirdi
Son Haberler
Marquez'in Ducati başlangıcının "gerçek bir başarı" olduğunu gösteren faktörler
Marquez'in Ducati başlangıcının "gerçek bir başarı" olduğunu gösteren faktörler Marquez'in Ducati başlangıcının "gerçek bir başarı" olduğunu gösteren faktörler
Stephanie Carlin, F1 iş operasyonları direktörü olarak McLaren'a katılıyor
Stephanie Carlin, F1 iş operasyonları direktörü olarak McLaren'a katılıyor Stephanie Carlin, F1 iş operasyonları direktörü olarak McLaren'a katılıyor
AlphaTauri, 2024 F1 aracında viraj hızı becerisinin yan etkilerini çözecek
AlphaTauri, 2024 F1 aracında viraj hızı becerisinin yan etkilerini çözecek AlphaTauri, 2024 F1 aracında viraj hızı becerisinin yan etkilerini çözecek
Williams: "Şampiyona yedinciliği 9 milyon dolardan daha anlamlı"
Williams: "Şampiyona yedinciliği 9 milyon dolardan daha anlamlı" Williams: "Şampiyona yedinciliği 9 milyon dolardan daha anlamlı"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar