Glock: "Haas yanlış yolda ilerliyor"

Hız anlamında gerileyen ve VF-23'ü geliştirmenin bir yolunu bulamayan Haas, aracı geliştirmemeyi tercih etti ve bunun yerine B-spec versiyonunu Birleşik Devletler Grand Prix'sinde piste çıkardı.

Yeni araç VF-23'ün mevcut sorunlarının çoğunu çözmediği gibi, düzlük hızını da düşürdü.

Bu sorunlar nedeniyle Nico Hulkenberg sezonun son iki yarışında eski aracına geri dönerken, Kevin Magnussen güncellemeye bağlı kaldı.

Magnussen Pilotlar Şampiyonası'nı 19. sırada tamamlarken, Hulkenberg 16. sırayı elde etti.

Glock, bu durumun 2024 sezonu için iyiye işaret olmadığını söylüyor.

Eski F1 pilotu Sky Deutschland'a verdiği demeçte, "Haas'taki en kötü şey, yeni aracın Nico Hulkenberg'in bu yarışta kullandığı eski araçtan daha yavaş olması."

"Bu da tüm takımın yanlış yolda olduğunu gösteriyor."

"Bu gelecek yıl için çok az umut veriyor ve rüzgar tünelinde neden bu kadar iyi veriler gördüğümüzü anlamayı zorlaştırıyor. Ekip olarak bilinmeze doğru gidiyorlar."

"Asıl soru, Guenther Steiner'in geri dönüş planlarının ne olduğu." dedi.

Hulkenberg Yas Marina gridinde sekizinci sırada yer almasına rağmen, kötü bir başlangıç nedeniyle açılış turunun sonunda 14. sırada yer aldı.

Yine de, aracın hızının olması gereken yerde olduğunu düşünüyor.

Hulkenberg, "Kötü bir başlangıç yaptım ve sonrasında gerçekten çok kötü bir dinamiğimiz vardı."

"Bu bizi araç hızı açısından ait olduğumuz konuma getirdi ve sonrasında temiz bir yarış geçirdik. Aracı zorlasam da gerçekten hızım yoktu."

"Kendimi kötü hissetmedim, sadece araç biraz fazla yavaştı."

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Timo Glock

Haas'ın son sıralarda yer aldığı ilk sezonunda sadece dokuz puan toplayabilen 36 yaşındaki pilot, takımı gelecek sezon 'daha iyisini yapmaları' gerektiği konusunda uyardı.

Eski araç ile yeni araç arasındaki farklar hakkında şunları söyledi: "Aralarında çok büyük bir fark olduğunu düşünmüyorum, küçük farklar var."

"Geçen hafta sonu, aslında yeni paketin düşük yere basma kuvveti konfigürasyonunda eski pakete göre daha avantajlı olduğunu hissettim. Bu hafta sonu ise gayet iyiydi. Yani, ikisi de benzer."

"Ama biliyorsunuz, bu tek başına yeterli değil. Bir güncellemenin daha iyi olması ve bazı sorunlarınızı çözmesi gerekir ama ne yazık ki bu gerçekleşmedi. Dolayısıyla, gelecek yıl daha iyisini yapmaya çalışmalıyız."

"Sezonun ikinci yarısı gerçekten zor geçti. Sanırım Singapur'da sadece bir ya da iki puan kazanma fırsatım vardı, onu da yanlış strateji kararıyla kaçırdık."

"Bunun dışında hiçbir zaman bunu yapacak tempomuz olmadı. Çok sayıda araç yarış dışı kaldığında bile biz çok uzaktaydık. Bu elbette iyi değil ve bu yüzden daha iyisini yapmamız gerekiyor."