Glock: "Ferrari, şampiyonluk mücadelesine dönebilir"

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Alman pilot, 2019 yılından beri yarış kazanamayan Ferrari'nin, bu yıl güçlü sürücü kadrosu sayesinde düzenli olarak yarış galibiyetleri için savaşacağını düşünüyor.

Charles Leclerc'in 2025 sonuna kadar Ferrari ile anlaşması bulunurken, Carlos Sainz da mevcut kontratını uzun vadeli olarak uzatacak gibi görünüyor.

Ferrari'nin eski formunu geri kazanıp kazanamayacağı sorulduğunda Glock, Maranello merkezli ekibin mücadeleye dahil olup, şampiyonluk için savaşacağına olan inancını dile getirdi.

Sky Almanya'ya konuşan Glock, "Evet, bunu yapabileceklerine inanıyorum."

"Sürücü kadrosu anlamında gerçekten çok iyi bir pozisyondalar ve bence performans da bunu gösterdi. Giderek geliştiler."

"Gerçekten çok güçlü bir bir sürücü kadroları var. Sainz bunu geçen sene gösterdi, ilk yılında inanılmaz derecede güçlüydü. Charles Leclerc'e baskı yapmaya devam etti ve şampiyonada da önüne geçti." dedi.

Glock, her iki sürücünün de şampiyonluk için savaştığı bir takımda "her zaman sürtüşme" olacağını kabul ediyor.

Alman pilot, bir ismin diğerine üstünlük göstermeye başladığı zaman “dişlerin gösterileceğine ve o zaman bir veya iki problemin ortaya çıkabileceğine" inanıyor.

"Fakat şu anda çok iyi anlaştıklarını düşünüyorum. Takımın ana hedefi Ferrari'yi zirveye geri getirmek ve dünya şampiyonluğu için savaşmak."