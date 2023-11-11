Glock, Brezilya sonrası Mercedes'in kafasının "karıştığını" düşünüyor

Mercedes, Amerika GP'ye getirdiği taban güncellemesiyle tekrar iyi bir hava yakalamış ve gelecek yıl için epey iyimser konuşmaya başlamıştı.

Fakat Brezilya'da takımın performans anlamında bu yılki en kötü hafta sonunu geçirmesiyle her şey tersine döndü.

Bu, Mercedes'in W14'ü henüz tam anlamıyla anlamadığı anlamına geliyor olabilir. Dolayısıyla gelecek yılki proje üzerinde çalışan teknik ekibin kafasını da karıştırabilir.

RacingNews365'e bir röportaj veren eski Formula 1 pilotu Timo Glock, Mercedes'in içinde bulunduğu durumun kolay olmadığını söylüyor.

Glock, "Mercedes için mücadeleye geri dönmek kolay olmayacak."

"Aracın bazı hafta sonları neden daha hızlı, bazı hafta sonları ise neden daha yavaş olduğunu anlayamamak takım için olabilecek en kötü senaryo olacak."

"Meksika'da Cuma günü doğru ayarları bulmak için epey çalışmaları gerekti. Sonunda doğru değişiklikleri yaptılar ve işe yaradı."

"Bir hafta sonra Brezilya'ya geldiler ve hiçbir şeyin işe yaramadığını gördüler."

"Neden hızlı olduğunuzu ya da neden hız kaybettiğinizi bilmediğinizde, bu olabilecek en kötü senaryodur." dedi.