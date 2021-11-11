Glock: "Bottas, Meksika'da Verstappen yerine Hamilton'a odaklandı"

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, sezon sonunda, beş yıldır mücadele ettiği Alman üreticiden ayrılacak ve Alfa Romeo'nun yolunu tutacak.

Fin pilot, Mercedes'ten ayrılacağının açıklanmasından bu yana çok iyi performans gösteriyordu ancak Austin'de motor cezası nedeniyle geriden başlayınca, podyuma çıkma şansını yitirdi.

Meksika'da sıralama turlarında pole pozisyonunu aldı fakat ilk viraja gelirken Daniel Ricciardo kendisine çarptı. Bu sebeple de spin attı.

Fin pilot, starttaki tutumu yüzünden eleştirildi. Çünkü Hamilton'la yan yana geldiği noktada, Max Verstappen kendisinin hava koridoruna girdi ve ilk virajda liderliği aldı. Bu yüzden pek çok kesim, neden Verstappen'e bu şansı verdiğini sorguladı.

Timo Glock, Meksika GP sonrası Sky Sports'a şöyle dedi: "Lewis Hamilton'ın şu anda iyi bir aracı var fakat Red Bull ve Max'in yenmek için yeterli değil gibi görünüyor."

"Mercedes'le ilgili sorun, bana kalırsa Valtteri Bottas'ın artık tamamen Lewis'e destek verme motivasyonuna sahip olmaması."

"Benim için bu durum çok açık. Tabii ki bunu dışarıdan söylemek kolay ama Mercedes'in Meksika GP öncesinde, takım stratejisini tartıştığını ve başlangıçla ilgili pek çok senaryonun üzerinden geçtiğini düşünüyorum."

"Bu şartlarda Valtteri, anlamadığım şekilde daha çok Lewis'e odaklandı. Bence görevi, Max'e karşı her şeyi yapması ve ilk viraja Lewis'in önde girmesini sağlamaktı."

"Fakat bu, işe yaramadı."

"Bence Mercedes'in artık Valtteri'ye güvenebilmesi zor. Red Bull'un, Serigo Perez'e güvenme konusunda daha net fırsatları var. Bunu gösterdiler. Önde olmak ve Lewis'ten puan almak için her şeyini ortaya koydu."

Glock şunları da ekledi: "Bana göre Meksika'daki zaferden sonra Verstappen'i sadece yaşayacakları teknik sorunlar durdurabilir. Şu anda bir paket olarak çok güçlü olduklarını düşünüyorum. Sao Paulo da Red Bull'a uyan bir başka pist olacak. Araç her türlü pistte çok ama çok iyi çalışıyor. Max çok rahat ve Red Bull şu anda her şeyi doğru yapıyor."

"Ayrıca Max start ve ilk virajdaki hamlesiyle, ne kadar iyi ve agresif olduğunu, aynı zamanda hiçbir şeyden çekinmediğini gösterdi."