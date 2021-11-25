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Glock: "Bottas, Hamilton'a yardım etmek istemiyor gibi görünüyor"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Eski Formula 1 pilotu Timo Glock, son dönemdeki durumu göz önüne alındığında Valtteri Bottas'ın, Lewis Hamilton'a yardım etmek istediğinden şüpheli.

Glock: "Bottas, Hamilton'a yardım etmek istemiyor gibi görünüyor"

Son dört yarışın tamamında Hamilton ve Verstappen ilk iki sırada yer alırken, ne Sergio Perez ne de Valtteri Bottas bu mücadeleye dahil olamadılar.

İkili, sadece en hızlı tur puanını etkiledi. Meksika'da Bottas en hızlı turu Verstappen'den alırken, Brezilya'da bu kez Perez en hızlı turu Hamilton'dan aldı.

Bottas, son yarış Katar'da sıralama turlarında takım arkadaşı Hamilton'dan 0.6 saniye yavaştı ve sarı bayraklara uymadığı için bir de grid cezası aldı. Yarışta lastik de patlatan Bottas, hafta sonunu puansız kapatmış oldu.

Eski F1 pilotu Timo Glock, Bottas'ın sürüşünden etkilenmediğini söylüyor ve Fin pilotun Hamilton'a yardım etmek istemediğini düşünüyor.

39 yaşındaki pilot, Sky Almanya'ya verdiği demeçte, "Valtteri hiçbir zaman Lewis Hamilton'a destek vermek istiyormuş gibi sürmüyor."

"Risk almadan kendi yarışlarını çıkarıyor ve her zaman Toto Wolff'un motivasyonuna ihtiyacı var."

"Bence şampiyonun kim olacağına, Lewis ve Max'in kendisi karar verecek." dedi.

Bir başka eski  F1 pilotu Felipe Massa, Bottas'ın elinden gelenin en iyisini yapmadığını kabul etse de, bunun için Mercedes'i suçladı.

La Gazzetta dello Sport'a verdiği demeçte Massa, "Korkarım takım ona biraz sırtını döndü. Fakat aynı zamanda bu, sürücünün zihniyetine de bağlı olan bir şey.

"Benim kalbimde Ferrari vardı ve son tura kadar elimden gelenin en iyisini yaptım."

"Valtteri ciddi bir profesyonel ve eminim kazanmaya dahi çalışacak. Buna gelecek için de ihtiyacı var.” dedi.

Valtteri Bottas, Mercedes

Valtteri Bottas, Mercedes

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

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