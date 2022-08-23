Glock: "Bence asıl soru Mick'in 2023'te hangi takımla yarışacağı"

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Şu anda birçok kişinin aklındaki sorulardan biri Mick Schumacher'in Formula 1'de devam edip etmeyeceği gibi görünüyor.

Yedi kez dünya şampiyonu Michael Schumacher'in oğlu olan Mick'in 2023 için kimseyle kontratı yok ve bu yıl şimdiye kadar 12 puan topladı.

Spora bir yıl ara veren ve Alman pilotun takım arkadaşı olan Kevin Magnussen ise geride kalan 13 yarışta 22 puan topladı ve takım arkadaşına genel olarak üstünlük kurdu.

Eski F1 pilotu v Sky Almanya yorumcusu Timo Glock'a göre Schumacher'in durumu kolay değil ancak gridde kalmayı sürdürebilir.

Glock, "Asıl soru şu: Başka takımlarla görüşüyor mu? Ancak ikinci bir nokta daha var: Haas onunla sözleşme uzatmakla ilgileniyor mu? Belki de büyük para getirecek başka bir sürücü istiyorlar."

"Bu durumda Mick, zor bir durumun içerisine düşecek."

Mick Schumacher, Haas F1 Team Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

"Takım Rus sponsorlarının desteğini kaybettiği için finansman sorununu çözmek zorunda kalacak. Bu, Mick'in geleceğini etkileyecek önemli bir faktör olabilir."

"Henüz herhangi bir karar alındığına dair işaret yok. Her şey müzakerelerin ne kadar süreceğine bağlı. Mick diğer takımlarla görüşürüz ve anlaşmaya varılırsa, o zaman işler hızlı bir şekilde gerçekleşebilir. Eğer iki taraf arasında ciddi sorunlarsa varsa, durum uzun zaman alabilir."

"Elbette bu tür belirsizlikler her zaman sürücünün performansını etkiler. Fakat aynı zamanda onun psikolojik gücünü de test ediyor. Son zamanlarda Schumacher'in bu konuda iyi olduğunu, her türlü faktörün onu rayından çıkarmasına izin vermediğini görebiliyoruz. Hemen puan kazanamamış olabilir fakat sakin kaldı ve şansın kendisine geleceği anı bekledi."

"Bu yüzden hâlâ Mick'in Formula 1'de kalma ve sahip olduğu yeteneği gösterme fırsatına sahip olacağına inanıyorum. Yaz tatilinden önceki pek çok yarışta kendisine gösteriyordu, ilerlediğini görebiliyorduk ve bu, olumlu bir şey."

"Bu yüzden Mick'i 2023'te Formula 1'de göreceğimize eminim. Fakat hangi takımla yarışacağını ben de merak ediyorum." dedi.