Glock: "Audi F1'e girdiğinde, Toyota'nın yaşadığı sorunları yaşayabilir"

Timo Glock, Audi'nin gelişini memnun olduğundan ancak takımın Toyota F1 takımı gibi performans göstermemesi için aşması gereken bazı zorluklar olduğundan bahsetti.

Audi, Sauber F1 takımını tamamen devralarak 2026'daki girişine hazırlanıyor. 1993'te F1'e giren İsviçre Hinwil merkezli takım; Sauber, BMW, Alfa Romeo ve şu anki haliyle Kick Sauber gibi çeşitli isimlerle yarıştı.

Sauber İsviçre'den yönetilirken, Audi Almanya'nın Neuberg kentinde ikinci bir kampüsten yönetiliyor. Eski Toyota F1 sürücüsü Timo Glock, bunun yeni takımın F1'de kendini bulmaya çalışırken aşması gereken ek bir engel olabileceğini düşünüyor.

"Önlerinde büyük bir zorluk olduğunu düşünüyorum çünkü Sauber ve BMW ile de iki fabrikanın olması gibi bir durumu görebiliyorduk”

"Biri İsviçre'de, diğeri Almanya'da, işleri bir araya getirmek zor oluyor.”

"Takımın Almanya'da bulunması -Toyota'da olduğu gibi- sorun yaratıyor. Çünkü üst düzey isimlerin hepsi İngiltere'de yaşıyor.”

“Onları Almanya'ya getirmek çok zor. Bence önlerinde büyük bir zorluk var. Ama diğer taraftan, bunu yapma gücüne sahip olduklarını düşünüyorum.”

"Andreas Seidl (Sauber ve Audi F1 CEO'su) pozisyonda olduğu için, başarılı bir Formula 1 takımı olmak için ne gerektiğini tam olarak biliyor ama elbette, onlar için bir sınav olacak. İlk yılda hemen rekabetçi olmalarını beklemiyorum." dedi Glock Formula For Success podcastinde.

Ancak Glock, Audi'nin -halihazırda Nico Hulkenberg ile koltuklardan biri için anlaştılar- gelişinin Almanya'da F1'e olan ilgiyi artıracağını umuyor.

Nico Hulkenberg, Haas F1 Team,reas Seidl, CEO, Kick Sauber, Beat Zehnder, Sporting Director, Stake F1 Team Kick Sauber Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Nico ile anlaşarak elde ettikleri deneyimle beraber bu Almanya için harika bir sinyal."

"Alman üreticinin Alman bir sürücü ile iş birliği, F1’e Almanya'da yeniden bir ivme kazandırabilir. Umarım onları yukarıda görürüz. Ancak tüm üst takımlara karşı, orada olmak ve rekabetçi olmak çok, çok zor olacak." dedi Glock

Glock ayrıca, iki farklı F1 merkezi arasındaki kopukluğun büyük bir üretici takımın rekabet gücü üzerinde nasıl bir etkisi olabileceğine dair örnekler verdi. Toyota, 2002 ve 2009 yılları arasında Formula 1'de yarıştı ve spordaki en büyük bütçelerden birine sahip olmasına rağmen, katılımı sırasında büyük bir etki yaratamadı çünkü Köln'deki fabrika sürekli olarak Japonya'ya rapor vermek zorundaydı.

Glock'un Toyota ile Deneyimi:

Toyota ile son iki yılında yarışan Glock, takımın hızlı karar alma yeteneğine sahip olamamasının rekabet gücü üzerinde büyük bir etkisi olduğunu açıkladı.

"Bunun bizim için bir sorun olabileceğini hiç düşünmemiştim."

"Toyota'ya girdiğimde, tesislerde yürüyorduk ve ardından bisikletle tesisten tesise gidiyorduk çünkü o kadar büyüktü.”

"Bir Formula 1 arabası inşa etmek için her şey vardı, kazanan bir F1 arabası inşa etmek için her şey vardı. İki rüzgar tünelimiz vardı. Aklınıza gelebilecek her Ar-Ge aracı vardı, her şey oradaydı ve şirketi gördüğümde şok oldum ve bu üzerimde bir baskı yarattı.”

"Orada F1 arabasını sürmek ve bir üretici olarak Toyota'yı temsil etmek, artı Köln'de çalışan 1200 veya sayısını bilmediğim kadar çalışan… Bu başlangıçta üzerimde aşırı büyük bir yük oluşturdu."

"Ama çok çabuk fark ettim ki sorun Toyota'daydı, çalışanlarda değil, onlar gerçekten çok iyiydi. Sorun karar alma süreciydi, kararların çok hızlı alınması gerekiyordu ama biz karar vermekte çok uzun zaman harcıyorduk.”

"Örneğin, arabayla ilgili gri alanda kalan güncellemeler oluyordu ve sonra bunlar Japonya tarafından durduruldu. Japonya ile her şeyi iki kez kontrol etmek zorundaydılar. Örneğin bir arka kanadımız vardı, hatırlıyorum, doğru zamanda çalışmayı durduruyordu, bir nevi DRS etkisi gibi.”

"Bunu zaten düzlük testlerinde çalıştırıyorduk ve gitmeye hazırdı. Bize en az yarım saniye kazandırdı. Japonya'da durduruldu çünkü sadece gri alandaydı. 'Hayır, hayır, hayır, diskalifiye olmak istemiyoruz, bu yöne gidemeyiz,' dediler.”

"Böyle şeyler bizi son adımı atmaktan alıkoydu." dedi Glock

Performansları düzenli podyum mücadelelerine katılmak için yeterli görünmesine rağmen Toyota, 2009'dan sonra F1'den çekildi. Glock, 2010 arabasının neler yapabileceğini duyduktan sonra takımın rekabetin ciddi bir parçası olmanın eşiğinde olduğunu hissettiğini söyledi.

Timo Glock, Toyota TF109 Fotoğraf: Sutton Images

"2010 arabası gerçekten, gerçekten iyi bir araba olurdu. Kesinlikle."

"Toyota'dan Ferrari'ye geçenler bunu söylediler. 2010'da aero numaralarımızla Ferrari'nin 10 ila 15 puan önündeydik ama 2010 arabası hiç pist görmedi.”

"Düşündüğümde, 2010 arabasını sürmeyi çok isterdim çünkü kesinlikle ilk üç için ciddi bir aday olacağını düşünüyorum." dedi.