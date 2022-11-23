Glock: "Aston Martin sinir bozucu bir strateji yaptı"

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Abu Dabi GP'de Vettel, 9. sıradayken, Alpine pilotu Esteban Ocon ile mücadele etmeye başladı.

8. sıra mücadelesi verirken Vettel Ocon'u bir an için geçse de, Ocon yerini geri aldı.

Alpine iki pit stop stratejisiyle Ocon'u pite çağırırken, Aston Martin tek pit stop deneme taraftarı oldu.

Ardından Vettel, "Nasıl bu kadar kötü bir strateji yaptık?" diye sordu.

Kısa bir süre sonra pite giren Vettel, yarışı 10. sırada noktalamış oldu.

Glock, Aston Martin'in Vettel'i çok daha erken pite alabileceğini düşünüyor.

Eski pilot, Sky Almanya'ya verdiği demeçte, "Bu kadar uzun süre pistte kalması biraz talihsizdi."

"Başlangıçta temposu iyiydi, Ocon'a saldırmaya çalıştı ama onu geçemedi. Alpine düzlüklerde çok hızlıydı ve bu lastiklerinin aşınmasına mal oldu."

"Herkesin erken pit yapıp zaman kazandığı noktada onun geç pite alınması can sıkıcıydı."

"Favori altı pilottan geride kalanların en iyisi olabilirdi." dedi.

Vettel'in emekliliği onuruna padokta etkinlikler yapılması hakkında Glock, "Bu kadar duygusal şeylerin yaşanacağını ve bu kadar insandan saygı görmeyi beklediğini sanmıyorum."

"Özel bir kask tasarımıyla yarışan Fernando Alonso da dahil, onun onuruna bir şeyler yapan bir çok insan vardı."

"Her şey oldukça duygusaldı ve bence Vettel bunlardan çok etkilendi." dedi.