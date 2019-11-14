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Formula 1 / Son dakika

Glock: "2008 Brezilya GP'den sonra yaşananlar çok zordu"

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Glock: "2008 Brezilya GP'den sonra yaşananlar çok zordu"
Ekleyen:
, Editör
14 Kas 2019 11:43

Timo Glock, 2008 Brezilya GP'de Lewis Hamilton'a bilerek yol verdiği yönünde görüşler olduğunu ve yarışın ardından çok büyük bir tepki gördüklerini söyledi.

2008 Brezilya Grand Prix'sinde Felipe Massa ve Lewis Hamilton arasında kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi vardı.

Her puanın önemi büyüktü ve yarışın son bölümünde yağmur yağmaya başladı. Pilotların neredeyse hepsi yağmur lastiğine geçti. Ancak kuru zemin lastikleriyle yola devam eden ve bitime beş tur kala dördüncülüğe kadar yükselen Glock, son turda iyice yavaşladı.

Felipe Massa, bitiş çizgisini geçtiği zaman şampiyondu, ancak Hamilton son turun son virajında iyice ıslanan pistte çok yavaş şekilde giden Glock'u geçmeyi başardı ve şampiyon oldu.

O günden itibaren Glock'un Hamilton'a bilerek yol verdiği yönünde yorumlar geldi.

Ancak Brezilya GP öncesi konuşan Glock, bir kez daha kendini savundu ve o yıl yaşananları anlattı.

Glock, “Bridgestone lastikleri o sezon sıcaklık dalgalanmalarına karşı çok hassastı. Sanırım o tur, normal hızımdan 40 veya 45 saniye daha yavaştı. Hatalardan kaçınmaya çalıştım, en azından bir şekilde pistte kalmaya ve bitiş çizgisine ulaşmaya çalıştım."

"Sonra Hamilton'a yardım ettiğim ve yarıştan önce bunu planladığımızı ve bunun için para aldığımı söylediler. Yarışı bitirdikten sonraki durum çılgıncaydı. Tamamen hayrete düşmüştüm ve ilk başta insanların beni neyle kınadıklarını anlayamadım."

"Formula 1'de, herkesin parmağıyla beni işaret ettiği bir durumun içinde yer aldığım için tuhaf hissediyordum. Lastikleri değiştirmek için bir pit stop yapsaydk, zaten Lewis problemsiz şekilde beşinci olacaktı. İnsanlar geçiş anını gördüler ve birini suçlamak adına bunu göstermeye başladılar." 

"Yarıştan sonra insanlar tüm Toyota takımıma saldırdı. Brezilyalı fanlar ve hatta Paddock Club'taki konular bile bize saldırdı. Bize tükürdüler. Çalışanlarımız takım üniformasını değiştirmek zorunda kaldı. Sonunda Renault üniformalarına geçmek zorunda kaldılar."

"İnsanların böyle tepki vermesi çok hoş değildi. Durum tatsızdı, geçmişte olanları unutmak uzun zaman aldı." dedi.

 

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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