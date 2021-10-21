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Küresel Taraftar Anketine göre, F1 fanları artık daha genç ve daha fazla çeşitlilik içeriyor

Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden

Motorsport Network tarafından F1 ve Nielsen Sports ile ortaklaşa yapılan, şimdiye kadarki en büyük Küresel Ankete göre, Formula 1 hayranları artık daha genç ve daha çeşitli hale geliyor.

Küresel Taraftar Anketine göre, F1 fanları artık daha genç ve daha fazla çeşitlilik içeriyor

Anket, 187 ülkedeki 167.000'den fazla hayrandan toplandı ve ortalama katılım yaşı 32 olarak belirlendi. Bu ortalama, 2017'de yapılan bir önceki araştırmaya göre dört yaş daha gençken, kadınların katılımı son dört yılda ikiye katlandı.

Bu ilgi, F1'in dijital öncelikli yaklaşımına ve Netflix belgeseli Drive To Survive gibi projelere iyi bir şekilde yansıyor. Beş yıldan daha kısa bir süredir sporu takip ettiklerini belirten bu yeni izleyiciler, en büyük büyümeyi Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Çin ve Meksika'da gösterdi.

F1 CEO'su Stefano Domenicali, “Artan çeşitlilik ve daha genç izleyici sayısı, daha fazla insanın dikkatini çekebilmemiz adına bize katkı sağlayacak.”

"Bu, genç neslin nasıl çalıştığına ve davrandığına dair, daha doğru bir dile, doğru anlatıma ve doğru araçlara sahip olmanın etkisini gördüğümüz bir şey."

"Bu, daha da zorlayacağımız bir şey. Bu şüphesiz, geleceğe doğru yolumuzu korumamız için gereken en yüreklendirici ve en önemli güç."

"Grand Prix için bilet satın alan insanların ortalama yaşını karşılaştırırsam, dört veya beş yıl içinde benzer sonuçları görebilirim. Bu da bizi, insanlar buraya geldiğinde, burayı inanılmaz bir etkinlik yapan şeyin ne olduğunu düşünmeye itiyor. Bu araştırmadan geleceğe dair aldığımız olumlu etkileşimi görmek güzel."

“[Bu sonuçları] çok ciddiye alıyoruz, taraftarlar olmasaydı burada olmazdık. Farklı alanlara, farklı kültürlere rağmen, ortaya çıkan ilgiyi görmek, gelecek için doğru kararları vermemiz için gerçekten çok önemli.” dedi.

 

Alpine F1 pilotu Fernando Alonso konuyla ilgili: "Formula 1'i takip eden genç bir nesil var, bu yüzden spor hakkında ne düşündüklerini görmekten memnunum. Bence hayran kitlesi, son iki veya üç yıl içinde, Netflix dizileri vb. sayesinde öncekinden biraz daha farklı."

"Anketler çok önemli. Birkaç yıl önce çok ilginç yanıtlar aldık ve bu şimdiye kadarkilerin en büyüğü, bu yüzden bu anket hayranlardan daha da ilginç yanıtlar getirecek.” dedi.

Ayrıca her zamankinden daha büyük bir coğrafi yayılım vardı. Asya-Pasifik, Afrika ve Orta Doğu'dan gelen yanıtlar iki katına çıktı.

Hayranların pozitifliği, "heyecan verici", "teknolojik", "pahalı", "rekabetçi" ve "eğlenceli" olarak tanımlanan beş adet özellik üzerinden yansıtıldı. "Rekabetçi" ve "eğlenceli" beş özellik arasında ilk kez yer alırken, 2015 raporunda "sıkıcı" en yüksek puan alan özelliklerden biri olmuştu.

Taraftarların %55'i F1'in eskisinden daha sağlıklı olup olmadığı sorulduğunda aynı fikirde yer aldı. "Heyecan verici yarışlar sunar", "en hızlı arabaları içerir", "en iyi sürücüleri içerir" ve "öncü teknolojiye sahiptir" gibi temel özelliklerde de artış görüldü.

"Çok fazla geçiş sağlar" ifadesi, düşük performans gösteren tek özellikti ve 2022 araçlarının, yarışları geliştirmesi gerektiği kanıtlandı.

Domenicali, "İyi haber şu ki, çoktan harekete geçtik."

"2022'de, pistteki savaşı geliştirecek yeni araçların dönemini göreceğiz." dedi.

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