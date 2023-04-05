Glock: "Sezonun hayal kırıklığı Ferrari"

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Ferrari, 2023'e şampiyonluk hedefiyle başlamasına rağmen geride kalan üç yarışta podyuma dahi çıkamadı.

Charles Leclerc'in iki kez yarış dışı kaldığı ilk üç yarışın ardından şampiyonayı dördüncü sırada götüren Ferrari'nin kalan yarışlarda nasıl bir atılım yapacağı merak konusu.

Eski Formula 1 pilotu Timo Glock, Avustralya GP sonrası yaptığı açıklamada, bu yılın en büyük hayal kırıklığının Ferrari olduğuna vurgu yaptı.

Speedweek'e konuşan Glock, sözlerine Melbourne'deki yarışı değerlendirerek başladı: "Şahsen benim için sezon başındaki en büyük hayal kırıklığı Ferrari."

"Maalesef hiçbir şey yapamıyorlar."

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Başarısız sıralama turlarının ardından Charles Leclerc yarış dışı kaldı. Carlos Sainz ise hak ettiği podyum için savaşıyordu, bunu almak adına mükemmel geçişler yaptı fakat sonunda hoş olmayan ama hak ettiği bir cezayla karşılaştı."

"Bizim ve Ferrari'nin beklediği sezon başlangıcı kesinlikle bu değildi. Takım patronu Frederik Vasseur'ün takımı bir an önce rayına oturtması gerekiyor."

"Avustralya'da mücadelenin daha yakın olduğunu gördük fakat bu, pistin özelliklerinden kaynaklanan bir şeydi."

"Bakalım Mercedes diğer pistlerde öndekilerle rekabet edebilecek mi?"

"Özellikle çok sayıda hızlı viraj ve uzun düzlüklerin bulunduğu Bakü'de Red Bull'un etkili DRS sistemi ve avantajı önemli olabilir."

"Bence Bakü'de Red Bull'un avantajı daha da büyük olacak."