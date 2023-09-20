Gizli mekanizmalar ve gizli parçalar: F1'in esnek kanat kısıtlamasını tetikleyen şey ne?

Geçen hafta sonu gerçekleştirilen Singapur Grand Prix'sinden itibaren FIA, takımların esnek parçalarla oyun oynamasını engellemek amacıyla ön ve arka kanatların tasarımı konusunda daha da sertleşti.

İlk olarak Motorsport.com tarafından açıklandığı üzere FIA, Marina Bay yarışı öncesinde kanatların tüm tasarım çizimlerini görmek ve kurallara uygun olup olmadıklarını kontrol etmek istedi ve kurallara aykırı olduğuna inandığı belirli kanat fikirlerini yasakladı.

Bunlar arasında sabitlendikleri gövdeye göre hareket eden veya dönen kanat elemanları, bölgesel sapmaya izin vermeye yardımcı olabilecek elastomerik (kauçuk) dolguların kullanımı ve esnemeye yardımcı olmak için yumuşak arka kenarlar kullanan tasarımlar yer alıyor.

FIA uzun süredir takımların esnek kanat hilelerini kontrol altında tutma mücadelesi veriyordu ancak tek koltuklu araç direktörü Nikolas Tombazis, bazı takımların kuralların etrafından dolaşmak için ne kadar ileri gittiklerini keşfettikten sonra nasıl tepki vermeye zorlandığını açıkladı.

Motorsport.com'un İtalya edisyonuna özel bir röportaj veren Tombazis, esnek kanatlar konusundaki yeni sert tutumun arkasındaki düşünceyi açıkladı.

Tombazis, "F1 yönetmeliklerinde birçok esneklik kriterimiz var: uyguladığımız yükler var ve belirli bir sapmaya izin veriliyor."

"Kontrol etmek için yaptığımız statik testler var ve bu testlerin hiçbir zaman mükemmel olmadığı aşikar çünkü uyguladığınız [test] yükünün yönü, gerçek aerodinamik kuvvete maruz kaldığında pistte olan yükten her zaman biraz farklıdır."

"Farklılıklar olabilir ve bu nedenle yönetmelikte, özünde mekanizmaları yasaklayan bazı genel ve kavramsal özellikler vardır."

"Örneğin, FIA testindeki kuvvetler uygulandığında sabit olan ancak başka herhangi bir yük uygulandığında daha esnek olabilen bir kanat çizilebilir. Bu nedenle, yıllardır mekanizmaların yasal olmadığını açıklıyoruz ve neyi mekanizma olarak kabul ettiğimize dair çeşitli açıklamalar yazdık." dedi.

Red Bull Racing Takım Müdürü Christian Horner, FIA Tekli Koltuk Direktörü Nikolas Tombazis ile görüşüyor Fotoğraf tarafından: Red Bull İçerik Havuzu

Tombazis daha sonra, takımların kuralların etrafından dolaşmak için kullanabilecekleri akıllı mekanizmalar nedeniyle bir çizgi çekilmesi gerektiğini öne sürdü - bu, kauçuk kaplamaların altına gizlenmiş tasarımların kullanılmasını içeriyordu.

Tombazis, "Eğer bir karbon yüzeyin altında, bir yönde sapmaya izin verip başka bir yönde sapmaya izin vermeyen kollarımız varsa, bunu bir mekanizma olarak kabul edebiliriz."

"Geçmişte söylediğimiz bir başka şey de, bir bileşenin bitişik bir elemana karşı göreceli bir harekete sahip olması ve [ondan] farklı bir yönde kaymasının kabul edilemez olduğudur."

"Son zamanlarda ne oldu? Bazı takımların birbirine bitişik, oldukça yüksek harekete sahip ancak bu alanlar kauçuk malzeme ile kaplı olduğu için [birbiri ardına] kaymayan bileşenleri var. Bunu kabul edilebilir bulmuyoruz ve bu nedenle bir açıklama yaptık." dedi.

Tombazis, ekiplerin bunu hem bireysel ön kanat elemanları hem de burunla olan bağlantılarda kullandıklarını öne sürdü.

Ayrıca, alt arka kanat bileşenlerinin çarpışma yapısına esnekliği de incelendi. Üst kanat elemanlarının esnekliği, 2021 Azerbaycan Grand Prix'sinden itibaren referans noktalarının getirilmesi sayesinde daha iyi denetleniyordu.

Tombazis, "Bazı hareketler olduğunu gözlemledik ve bunları ekiplerle birlikte analiz ettik çünkü bazı incelemeler yapıyoruz."

"Pistte, altında ne olduğunu görmek için bileşenlerinden birini açacağız veya çeşitli unsurların nasıl çalıştığını daha iyi anlamak için CAD'deki çizimlerine bakacağız." dedi.

Bunun ekiplerle işbirliği içinde yapılıp yapılmadığı sorulduğunda Tombazis şunları söyledi: "İstediklerinden değil ama yapmak zorundalar. Son zamanlarda bazı şeylerin abartıldığı çizimler gördük. Bu eğilim belirgindi, biz de daha sert bir açıklamayla müdahale ettik."