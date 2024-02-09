Girard-Perregaux ile yeniden anlaşan Aston Martin, iki yeni sponsor açıkladı
Aston Martin, yeni aracın lansmanına sayılı günler kala iki yeni sponsor açıklarken, Girard-Perregaux ile olan anlaşmasını da uzattı.
Aston Martin ekibi, yaptığı son açıklama ile Girard-Perregaux saat markası ile olan anlaşmasını uzattığını duyurdu.
"Çok yıllık" yeni anlaşma kapsamında taraflar, birlikte beş özel saat serisi çıkaracak. Şirket logoları yeni AMR24'te yer alacak.
Aston Martin ayrıca iki de yeni sponsor açıkladı. Bunlardan ilki, uzun süre Williams'ın sponsorluğunu yapan Financial Times'tı.
Taraflar anlaşma kapsamında bir dizi ortak etkinlik düzenlemeyi planlarken, Financial Times logosu, 12 Şubat'ta gerçekleşecek lansmanda yeni AMR24'te yer alacak.
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