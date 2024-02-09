Girard-Perregaux ile yeniden anlaşan Aston Martin, iki yeni sponsor açıkladı

Aston Martin ekibi, yaptığı son açıklama ile Girard-Perregaux saat markası ile olan anlaşmasını uzattığını duyurdu.

"Çok yıllık" yeni anlaşma kapsamında taraflar, birlikte beş özel saat serisi çıkaracak. Şirket logoları yeni AMR24'te yer alacak.

Aston Martin ayrıca iki de yeni sponsor açıkladı. Bunlardan ilki, uzun süre Williams'ın sponsorluğunu yapan Financial Times'tı.

Taraflar anlaşma kapsamında bir dizi ortak etkinlik düzenlemeyi planlarken, Financial Times logosu, 12 Şubat'ta gerçekleşecek lansmanda yeni AMR24'te yer alacak.

Son olarak İngiliz ekip, Regent Seven Seas Cruises ile çok yıllık bir anlaşma imzaladığını duyurdu.

Şirket, lüks deniz yolculukları düzenliyor ve Formula 1 ekibinin deniz yolundaki lojistik partneri olacak.

Yeni sezonda Fernando Alonso ve Lance Stroll'ün araçlarında, yarış kıyafetlerinde ve takım üniformalarında Regent Seven Seas Cruises logosu yer alacak.