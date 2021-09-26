Giovinazzi, yarışın ilk turunda telsiz irtibatını kaybetmiş

İtalyan sürücü, yarışın ilk turundan sonra takımla olan iletişimini kaybetti ve bu yüzden, pit tabelasındaki manuel yazılara güvenmek zorunda kaldı. Bu da düzgün bir yarış çıkarması için gerekli olan ayrıntılara sahip olmadığı anlamına geliyor.

Ayrıca bu durum, Lando Norris ve Charles Leclerc'le beraber, yarışın son turlarında pite geç giren sürücülerden biri olmasına neden oldu.

Giovinazzi, başlangıçta vites kutusu cezası da almıştı ve ilk turda Mick Schumacher ile yaşadığı temasın ardından 19. sıraya geriledi. Sonunda da 16. oldu.

Giovinazzi, "2. virajda kimle olduğunu bilmiyorum ama biriyle temas yaşadık. Orada biraz pozisyon kaybettim. Birinci turdan itibaren telsiz iletişimim yoktu, bu yüzden takımla iletişim kurmak imkansızdı. Özellikle yakıt tasarrufu açısından durum zordu."

"Ne yapmam gerektiğini anlamak için, ana düzlükteki pit tabelamı takip etmeye çalıştım, ancak takım telsizi olmadığı için gerçekten çok karmaşıktı. Yağmur başladığında da takımla hiç iletişimim yoktu. Benim için sessizlikle dolu bir yarıştı, birinci turdan itibaren zordu."

"Ayrıca geçiş yapmak da zordu. Bu yüzden çok zaman kaybettim. Ardından önüm açık olduğunda hızım iyiydi. Fakat çok zaman kaybetmiştik." dedi.

Zandvoort ve Monza'da iki güçlü sıralama seansı geçiren Giovinazzi, 2022'de takımda kalabilmek için Alfa Romeo'yu etkilemeye çalışıyor. Bu açıdan Rusya'daki yarış çok önemliydi. Fakat antrenmanlardaki kazası ve pazar günü yaşanan şanssızlıklar ona yardım etmedi.

Alfa Romeo takım patronu Frederic Vasseur, Motorsport.com'a şöyle dedi: "Bu hafta sonu bizim için biraz daha zor geçti. Dün, frenlerle alakalı bazı problemler yaşadık. Yarışın ise hiç de kötü geçmediğini söylemem lazım çünkü çok fazla sorun yaşıyorduk. Bunlardan ilki, ilk virajda yaşanan temastı."

"Mick Antonio'ya arkadan vurdu. Bu yüzden dışarı çıktı, tabana zarar verdi ve ardından grubun arkasına düştük. Sonrasında başlangıçtan itibaren telsiz iletişimimiz yoktu, bu yüzden iletişimi eski tarz yapmak zorunda kaldık."

“Yarışla veya araçla ilgili bazı şeyler istediğinizde, bunu yapmak çok zor oluyor. Orada telsizden konuştuğunuz kadar detay veremiyorsunuz. Yani hangi seviyede lastik veya yakıt tasarrufu yapması gerektiğini söyleyemiyorsunuz."

"O zaten hiç konuşamıyordu. Başlangıçta onunla konuşabildik ama sonra iletişimi tamamen kaybetti.” dedi.

Giovinazzi'nin koltukta kalma şansıyla ilgili Vasseur, şunları söyledi: “Bir seansa odaklanmanın anlamı yok. Son haftalara baktığımızda, Zandvoort ve Monza'daki sıralama turlarında sahip olduğu hız gerçekten iyiydi. Bu hafta sonu Cuma gününe baktığımızda, yine temposunun iyi olduğunu düşünüyorum."

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images