Giovinazzi: "Yarışım ilk turda tehlikeye girdi"

Pierre Gasly, yarışın ilk turunda Charles Leclerc ile yaşadığı temas sonrası lastik patlattı ve ardından üçüncü virajda, sol tarafından kendisini geçmeye çalışan Antonio Giovinazzi'ye dokundu.

İtalyan sürücü bu temasla spin attı ve gridin en gerisine düştü. Bu da yarışını tehlikeye soktu.

Erken pit stopla öne geçmeye çalışan Giovinazzi için strateji, planlandığı gibi çalışmadı ve yarışı puansız şekilde noktaladı.

Giovinazzi yarışı hakkında şöyle dedi: "Olanlar kötü şanstan ibaretti."

"O temasın ardından yarışımın çok büyük oranda tehlikeye girdiğini düşünüyorum. İlk önce grubu yakalamak ve iki Haas'ı geçebilmek adına çok fazla çaba sarf ettim. Bu da stratejiyi tehlike attı ve erken pit stop denedik."

"Pite çok erken girdik ve bu şekilde öne geçmeye çalıştık ama yarışın sonunda lastiklerim hiç iyi durumda değildi, sonunda çok yavaştık. Fakat dürüst olmak gerekirse yarışımı ilk turdaki olay tehlikeye attı."

"Buna rağmen Kimi'nin 11. bitirerek kanıtladığı gibi yarış hızı iyiydi. Önümüzdeki hafta iyi bir sıralama turları geçirebilirsek ve ilk virajda sorun yaşamazsak, daha iyi bir sonuç ve bazı puanlar almayı hedefleyebiliriz."

"Temasın etkisiyle hasar oluştu mu bilmiyorum. Aracım buraya döndüğü zaman onu kontrol etmemiz gerek. Küçük bir temas olduğunu söylemek zor ama aracı kontrol etmemiz lazım."

Yarış temposunun zaman zaman iyi olup olmadığı sorusuna Giovinazzi, "Sert lastiğe geçtiğimiz zaman oldukça iyiydik, erken pitle bazı pilotların; Ocon'un, Raikkonen'in ve Ricciardo'nun önüne geçtik, yani iyiydi. Fakat son 10 turda lastiklerimiz iyi durumda değildi ve burada geçiş yapmak mümkün. Bu yüzden sadece pozisyon kaybı yaşıyorsunuz." dedi.

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41, in the pits Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images