Giovinazzi yarış boyunca fren sorunuyla boğuşmuş

Antonio Giovinazzi, sıralama turlarında yaptığı kaza nedeniyle yarışa son çizgiden başladı ve yarışın büyük çoğunluğunu 12. ila 13. sıralarda götürdü.

Son bölümde 11. sıraya çıkan Giovinazzi, takım arkadaşı Kimi Raikkonen'i geçemedi ve hafta sonunu puansız kapattı.

Buna karşılık İtalyan pilot, ilk turdan itibaren bir fren problemi yaşadığını ve bunun da işini zorlaştırdığını belirtti.

Yarışı hakkında konuşan Giovinazzi, "İyi başladım ve bu, başlangıçtan itibaren puan savaşına dahil olmamı sağladı."

"Fakat aynı zamanda birinci turdan itibaren fren sorunum vardı ve özellikle bu pistte fren sorununuz olduğunda gerçekten kolay olmuyor. Yine de hızım gayet iyiydi."

"İkinci yeniden başlangıçtan sonra biraz yükseldim, puan alabilecek pozisyondaydım ancak ikinci virajda Ricciardo ile bir olayımız oldu. Sonrasında anti-stall devreye girdi ve ikinci düzlükte pozisyonu kaybettim."

"11. oldum ama bugün Kimi'nin aldığı puandan memnun olmalıyız. Takım için bir puan daha gelmiş oldu ve bu iyi. Bence yarışta yapabileceğimiz her şeyi yaptık, sondan başladığımızı düşündüğümüzde puanlara çok yakındık ve bu iyiydi." dedi.

Giovinazzi, erken pit stop kararıyla doğru bir seçim yaptıkları görüşünde.

"Erken pit stop yaptık fakat bunu rakiplerimizi pitlerde geçmek için yaptık ve o noktadan sonra kırmızı bayrağa kadar sakin bir yarış oldu. Dürüst olmak gerekirse kötü de değildi. İlk güvenlik aracında başka bir sete geçtik ve bugünden maksimumu çıkardığımızı düşünüyorum. Puan almak için yeterli değil ama çok yakındık."

"Tempo bence çok kötü değildi ve bugün için hedef puan almaktı. Neredeyse başarmak üzereydik ama yeterli değildi." dedi.

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images