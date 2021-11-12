Giovinazzi: "Williams'ı geçmemiz gerçekçi görünmüyor fakat imkansız da değil"

Bitime dört yarış kala Alfa Romeo ile sekizinci Williams arasında 12 puan bulunuyor. Kalan yarışlarda, bazı sürprizler yaşanabilir çünkü Katar ve Suudi Arabistan gibi pistler daha önce F1'e ev sahipliği yapmadı.

Aynı şekilde Interlagos da genellikle olaylı yarışlara ev sahipliği yapan bir yer oldu. Hal böyle olunca, Alfa Romeo, karşısına çıkan fırsatları iyi değerlendirmeye çalışacak.

Alfa Romeo pilotu Giovinazzi, sekizinci sırayı Williams'tan alma hedeflerinin gerçekçi olmadığını ancak imkansız görünmediğini söyledi.

Giovinazzi, perşembe günkü basın toplantısında şöyle dedi: "Daha gidilecek çok yarış var. Şu anda 12 puan gerideyiz ve Williams'ı geçmek gerçekçi değil. Fakat imkansız da değil. Özellikle her şeyi iyi yaparsak, imkansız değil."

"Bu son dört yarışa baktığımızda, Brezilya'nın bizim için her zaman iyi geçtiğini biliyoruz. En iyi sonucumu iki yıl önce burada aldım."

"Burada 4. ve 5. olmuştuk. Bu, tekrar olur mu bilmiyorum ama pozitif olmalıyız ve puan almak için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Sonra Abu Dhabi'de nerede olacağımızı göreceğiz."

Bu hafta sonu aynı zamanda sprint yarışı gerçekleştirilecek ve bu da yeni fırsatlar anlamına geliyor.

Sprint yarışının yeni bir fırsat sunup sunmayacağı sorusuna Giovinazzi, "Bilemiyorum. Silverstone'a bakarsam, sprint sıralama yarışında pozisyon kaybettim. Yani bizim için bir fırsat değildi."

"Sonra Monza'da pozisyon kazandım. Sıralama turlarına kıyasla, cumartesi hangi pozisyonda olacağımıza bağlı olacak."

"Fakat Brezilya'da her zaman farklı bir yarış olduğunu biliyoruz. Ayrıca havanın yarış esnasında değişebileceği pazar günü neler olacağını da görmek lazım." dedi.

George Russell, Williams Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing, Drivers Press Conference Fotoğraf: FIA Pool