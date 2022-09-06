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Formula 1 Son dakika

Giovinazzi ve Shwartzman, Fiorano'da SF21 ile piste çıktılar

Scuderia, bu hafta sonu İtalya GP'nin 1. antrenman seansında Haas ile piste çıkacak Antonio Giovinazzi ve Suzuka ile Austin yarışlarında Ferrari ile antrenman seansına çıkması beklenen Robert Shwartzman için Fiorano'do bir test günü düzenledi.

Roberto Chinchero
Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
Giovinazzi ve Shwartzman, Fiorano'da SF21 ile piste çıktılar
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Formula 1 motorunun rahat şekilde anlaşılabilen sesi, Fiorano Pisti'nde yoğun bir gün geçtiğini doğrular nitelikteydi. 

Günün erken saatlerinde Antonio Giovinazzi, SF21'in (Ferrari'nin 2021 F1 aracı) direksiyonun başına geçti ve sabah bölümünde sürüş yaptı. Suzuka ve Austin'deki 1. antrenman seanslarında Ferrari ile piste çıkması beklenen Shwartzman da bugün SF21'i sürdü.

Suzuka ve Austin'deki 2. antrenman seanslarında 2023 Pirelli lastikleri test edileceğinden antrenman süresi 60 dakikadan 90'a çıkacak. Dolayısıyla, 1. antrenman seansında koltuğunu Shwartzman'a bırakan pilot, 2. antrenman seansında araca alışmak için 60 değil 90 dakikaya sahip olacak. 

Bu yüzden bu iki hafta sonunda Shwartzman'ın F1-75'i sürmesi bekleniyor. 

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Bugünkü test, önceden planlıydı ve bu hafta sonu Haas ile antrenman seansına katılacak Giovinazzi'ye bir nevi antrenman amacıyla düzenlendi. 

Giovinazzi, İtalya GP 1. antrenman seansında Kevin Magnussen'in aracını sürecek

Giovinazzi, İtalya GP 1. antrenman seansında Kevin Magnussen'in aracını sürecek

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Giovinazzi, sabah bölümündeki sürüşü sorunsuz bir şekilde tamamladı ve sonrasında simülatörde Haas VF-21'i sürdü. İtalyan sürücü, bu hafta sonu ilk defa zemin etkili 2022 araçlarının nasıl hissettirdiğini görecek. 

Robert Shwartzman, Ferrari

Robert Shwartzman, Ferrari

Photo by: Ferrari

Öğlen seansında ise Shwartzman direksiyon başına geçti. İsrail lisanslı pilot, temmuz ayında Mugello Pisti'nde sürdüğü aracı bir kez daha sürme fırsatı buldu. 

Shwartzman'ı F1-75 ile 2 antrenman seansı bekliyor. Ferrari, Shwartzman'ın hangi Grand Prix'lerde sürüş yapacağını açıklamadı ancak söylentilere göre, bu iki hafta sonu Suzuka ile Austin hafta sonları olacak. 

Bu hafta sonları 2. antrenman seansları 90 dakika olacak. Bundan dolayı Shwartzman'a 1. antrenman seansında koltuğunu verecek pilot, 2. antrenman seansında piste alışmak için 90 dakikaya sahip olacak. Bu, ekstra 30 dakika demek. 

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