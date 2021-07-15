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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Giovinazzi ve Raikkonen, Alfa Romeo'nun F1'de kalmasından memnun

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Antonio Giovinazzi ve Kimi Raikkonen, Alfa Romeo'nun Sauber'le sporda kalacak olmasından memnun olduklarını söylediler.

Giovinazzi ve Raikkonen, Alfa Romeo'nun F1'de kalmasından memnun

Alfa Romeo, geçtiğimiz çarşamba günü Sauber'le olan sponsorluk anlaşmasını uzun vadeli olarak uzattığını duyurmuştu.

Bu, en az 2024 sonuna kadar Alfa Romeo'nun gridde kalacağı ve takımın isminin yine Alfa Romeo olacağı anlamına geliyor.

İtalyan markanın desteği, Sauber için büyük önem taşırken, sürücüler de mevcut anlaşmanın devam etmesinden memnun görünüyorlar.

Raikkonen, bugünkü basın toplantısında şöyle dedi: "Bence takım için harika bir haber, açıkçası herkes için huzur verici."

"Kalıp kalmayacakları konusunda çok fazla düşünce vardı ve şimdi imzaladılar ki bu Alfa Romeo için iyi bir şey, takım için de iyi bir şey. Çalışanlar çok daha mutlu olacaklar çünkü önümüzdeki yıllarda neler olacağını biliyorlar."

"Fakat benim açımdan hiçbir şeyi değiştirmiyor çünkü henüz [ne olacağını] bilmiyorum, hepsi bu kadar basit."

Antonio Giovinazzi de anlaşmadan dolayı mutlu olduğunu söylese de, bunun geleceğini en yönde etkileyeceği hakkında net bir şey söylemekten kaçındı.

Anlaşmanın geleceğine olan etkisi sorulduğunda Giovinazzi,  "Geleceğimi ne kadar etkileyeceğini bilmiyorum, Ferrari ve Fred'e sormamız gerektiğini söyleyebilirim. Neler olacağını göreceğiz."

"Benim açımdan, bakarsam hâlâ kendi işime odaklanmayı ve iyi bir iş çıkarmaya devam etmeyi istiyorum. Fakat diğer tarafta Alfa'nın F1'de kalması iyi bir şey olduğunu da düşünüyorum. Bu, Formula 1 için gerçekten güçlü bir marka ve  birkaç yıl daha kalmaları iyi bir şey."

"Burada Ferrari gibi ünlü bir marka var, belki de en önemli markalardan biri ve buna ek olarak Alfa Romeo'nun da sporda olması harika." cevabını verdi.

Takım patronu Frederic Vasseur ise, pilot kararı için bekleyeceklerine dikkat çekti.

Vasseur, "Pilot kararını vermek için henüz çok erken. Bunun Alfa Romeo ile hiçbir ilgisi yok. Pilot seçiminden tamamen takım sorumlu ve her şeyi tartışıp, belirli bir karar vermek için zamana ihtiyacımız var."

"Acele etmemiz için hiçbir neden yok. Formula 1'de neler olacağını görmek istiyorum ve sonrasında sezonun ikinci bölümünde karar vereceğiz. Kararı yaz arasından önce vermeyeceğiz." dedi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari, and Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing, in the press conference

Carlos Sainz Jr., Ferrari, and Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing, in the press conference

Fotoğraf: FIA Pool

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