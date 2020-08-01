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Formula 1 / Son dakika

Giovinazzi ve Albon'un güç ünitelerinde değişiklik yapıldı

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Giovinazzi ve Albon'un güç ünitelerinde değişiklik yapıldı
Ekleyen:
, Editör
1 Ağu 2020 13:58

FIA, Alex Albon ve Antonio Giovinazzi'nin güç ünitelerinde değişiklik yapıldığını doğruladı.

Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi, cuma günü pek de iyi bir gün geçirememişti.

İtalyan ekip, Giovinazzi'nin aracındaki incelemelerin ardından MGU-K ünitesini değiştirme kararı aldı.

Bu sezon sadece iki MGU-K kullanılabiliyor ve Giovinazzi ikinci MGU-K ünitesine geçmiş oldu.

Bu da bir sonraki değişiklikte ceza alacağı anlamına geliyor.

Cuma günü kaza yapan Alexander Albon ise bu yılki ikinci enerji depolama ünitesine geçti.

Taylandlı sürücü, bir sonraki değişiklikte ceza alacak.

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Editör Kemal Şengül

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