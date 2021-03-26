Giovinazzi: "Umarım testlerdeki sonuçları tekrarlayabiliriz"

Alfa Romeo, AlphaTauri ile birlikte testlerin en çok tur atan ve en çok dikkat çeken takımlarından bir tanesi olmayı başarmıştı.

Bu yıl spordaki üçüncü tam sezonuna giren Antonio Giovinazzi, testleri "olumlu" bir ivme ile tamamladıklarını ve bunu testlerde devam ettirmek istediklerini dile getirdi.

Giovinazzi, "Evet, testlerde gördüğümüz her şeyden gerçekten mutluyduk. Yine de sadece test yapıyorduk."

"Yarından itibaren yarış hafta sonunda neler olacağını görmemiz gerekiyor. Umarım bu hafta sonu da aynı sonucu tekrarlayabiliriz." dedi.

İtalyan sürücü, kişisel hedefleri hakkında da konuştu.

"Bu benim üçüncü sezonum, bu yüzden ilk sezondan ikinci sezona yaptığım gibi, bir sürücü olarak gelişmek istiyorum. İleriye doğru bir adım daha atmak istiyorum."

"Üçüncü yılıma giriyorum ve bu yüzden daha fazla deneyime sahip olacağım. Her şey daha basit ve normal görünecek. Kendi açımdan farklı şeylere daha fazla odaklanma fırsatım olacak."

"Geçen yıl ileriye doğru büyük bir adım attım ama yine de gelişebilirim. Her zaman sıralama turlarında daha fazlasını istersiniz. Geçen yıl başlangıç ve ilk turlarda çok güçlüydüm ama daha fazlasını istiyorum."

"Kendimi geliştiriyorum ve bu yıl Kimi ile üçünü sezonum olacak. Birbirimizi tanıyoruz, açıkçası kendimi geliştirebileceğimi ve Kimi'nin neler yaptığına bakarak da bunu yapabileceğimi düşünüyorum. Sonuçta çok fazla tecrübesi var."