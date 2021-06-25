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Formula 1 Haberler

Giovinazzi: "Umarım burada daha iyi oluruz"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi, bu hafta sonu yapılacak Steiermark GP'de daha iyi bir tempo yakalayabilmelerini umut ediyor.

Giovinazzi: "Umarım burada daha iyi oluruz"

Alfa Romeo Monako ve Bakü'de 10. olarak birer puan almayı başarmış, Fransa'ya da yine aynı hedefle gitmişti.

Ancak Paul Ricard pisti, Alfa Romeo için pek de iyi bir pist değildi ve bundan ötürü iyi performans göstermekte zorlandılar.

Giovinazzi, Avusturya GP öncesi Fransa hakkında şöyle dedi: "Orada aslında sıralama turlarında iyiydik ama yarışta biraz geride kaldık. Daha hızlı olmayı bekliyorduk fakat oldukça yavaştık."

"Tabii ki şartlar daha farklıydı, özellikle cuma gününe kıyasla farklıydı çünkü sabah yağmur yağıyordu ve çok rüzgarlıydı. Bizim için kötü bir yarıştı ve tempomuz yoktu. Fakat yarıştan sonra her şeyi analiz etmeye çalıştık ve neyse ki şimdi bir yarış hafta sonumuz daha var. Burada daha iyi olmaya çalışacağız."

"Tabii ki durumun ve şartların nasıl olacağını bilmiyorum. Cuma biraz yağmur yağacak gibi duruyor ve hafta sonu boyunca neler olacağını göreceğiz. Burası tabii ki farklı şartlara sahip olan farklı bir pist. Yani göreceğiz. Umarım daha iyi bir tempo yakalarız."

Bu hafta sonunun genel anlamda ıslak zeminde geçmesi bekleniyor ve üç gün için de yağmur ihtimali var.

İtalyan sürücü, ıslak zeminde biraz tur atıp, aracın bu şartlardaki performansını değerlendirmenin pozitif olacağını düşünüyor.

Giovinazzi, kuru mu yoksa ıslak zemini mi tercih edeceği sorusuna, "Kuru isterim ama aynı zamanda ıslak zeminde de biraz tura ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Avusturya'da şu an iki yarışımız var ve sonrasında Silverstone'a sahibiz. Orada yağmur olup olmayacağını asla bilemezsiniz. Aracı ıslak zeminde daha iyi hale getirip getirmediğimizi anlamak her zaman iyidir. Çünkü ıslak zeminde çok fazla tur atamadık. Cuma günü çok fazla yağmur yağıp yağmayacağını göreceğiz." cevabını verdi.

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing in the Press Conference

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing in the Press Conference

Fotoğraf: FIA Pool

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