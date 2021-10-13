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Formula 1 / Türkiye GP Haberler

Giovinazzi, Türkiye'de Alfa Romeo'nun takım emrini reddetmiş

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alfa Romeo pist üstü şef mühendisi Xevi Pujolar, Antonio Giovinazzi'nin Türkiye'deki yarışta takım emrine uymadığını ve bunun da işlerini zorlaştırdığını belirtti.

Giovinazzi, Türkiye'de Alfa Romeo'nun takım emrini reddetmiş

Hem Antonio Giovinazzi hem de takım arkadaşı Kimi Raikkonen, Türkiye'de gerçekleştirilen yarışta puan almayı başaramadılar. Fakat Raikkonen'le bir fırsat kaçmış gibi görünüyor.

Fin pilot, yarışın ilk kısmında Giovinazzi'den daha iyi bir tempoya sahip olmasına rağmen takım arkadaşını geçme fırsatı yakalayamadı.

Takım, Giovinazzi'den Raikkonen'e yol vermesini istedi fakat İtalyan pilot buna uymadı ve önde kalmayı sürdürdü.

Sonunda her iki pilot da yarıştan puansız ayrıldı ve Giovinazzi, geleceği için kritik bir noktada önemli bir hata yapmış oldu.

Yarışın ardından konuşan Alfa Romeo'nun pist üstü şef mühendisi Xevi Pujolar, "Pozisyon değişikliği yapmak istedik ama Antonio o noktada hızını artırmayı ve önde kalmayı seçti."

"[Bunu yapsaydık] belki de birkaç tur daha hızlı olabilirdik ve Ocon'u yakalamak için bir turumuz daha olurdu."

"Bu yüzden takım için en iyi karar değildi."

"Yarış sonunda, o noktadaki şartlara göre pozisyon değişikliği yapabileceğimiz göz önüne alındığında, neden yer değişikliği yapamadığımızı gerçekten anlayamadım."

"Puan almak bizim için önemliydi ve o noktada Kimi'nin temposu son derece rekabetçiydi." dedi.

Raikkonen, yarışın ilk turunda, bu yılki en iyi performanslarından birisini sergiledi ve birden fazla pilotu geride bıraktı.

Sky F1 muhabiri Tedt Kravitz da Alfa Romeo'nun bu olay nedeniyle muhtemel bir puan fırsatını kaçırdığını düşünüyor.

Kravitz , Sky F1'deki 'Ted's notebook' programında yaptığı açıklamada, "Alfa Romeo Sauber puan alabilirdi çünkü sonunda aşınmış lastiklerle olan Esteban Ocon'a büyük bir süratle yaklaşıyorlardı."

"Kimi Raikkonen daha hızlıydı ama Giovinazzi'nin arkasında kaldı. Takım ya yer değiştirmedi ya da Giovinazzi bu emri görmezden geldi." dedi.

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41, runs wide

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41, runs wide

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

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