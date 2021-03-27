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Önceki / Raikkonen: "Kaza çok fazla zamana mâl olmadı"
Formula 1 / Bahreyn GP / Son dakika

Giovinazzi: "Testteki performansımız doğrulandı"

Ekleyen:
, Editör

Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi, cuma günkü güçlü performanslarının ardından, testlerdeki "olumlu" ivmenin doğrulandığını dile getirdi.

Giovinazzi: "Testteki performansımız doğrulandı"

Bu yıl büyük bir adım atma hedefine sahip olan Alfa Romeo, testlerde çok iyi bir performans sergilemiş ve dikkatleri üzerine çekmişti.

Cuma günkü antrenmanlarda, İsviçreli ekibin orta grubun için dahil olduğu görülebiliyordu.

13. sırada tamamladığı cuma antrenmanlarının ardından konuşan Antonio Giovinazzi, ortaya koydukları iyi performanstan memnun olduğunu dile getirdi.

Giovinazzi, "Testten sonra sahip olduğumuz olumlu hissiyatın üzerine daha fazlasını ekleyebilmek adına iyi bir başlangıç oldu. Gerçekten iyi hissettim."

"Bence testlerde sahip olduğumuz şey doğrulandı. İyi bir aracımız ve iyi bir dengemiz var."

"Bugünkü şartlar, testlere kıyasla tamamen farklıydı. Yine de bugünden çok memnunum çünkü iyi geçti. Orta grup çok yakın görünüyordu, bu yüzden yarın turu bir araya getirmek ve pozisyon kazanmak gerçekten önemli olacak." dedi.

Aracın gelişiminden memnun olup olmadığı sorusuna İtalyan pilot, "Evet, dürüst olmak gerekirse mutluyuz. Tıpkı testlerde olduğu gibi şimdi de mutluyuz. Şu anda nerede olduğunuzu anlayabiliyorsunuz çünkü herkes yavaş yavaş zorlamaya başlıyor. Aracın ve güç ünitesinin geçen yıla göre geliştiğini düşünüyorum ve bu iyi bir şey." cevabını verdi.

Giovinazzi son olarak hafta sonu hedefiyle ilgili, "Bence etrafımızdakilerle yarışabiliriz, bugün gördüklerimiz böyleydi. Çok yakınız. Gerçekten 0.2 veya 0.3 saniye kazandığınız takdirde beş veya altı sıra kazanabilirsiniz."

"Bence bu gece çok çalışmalıyız, son ondalıkları bulmalıyız ve yarın her şeyi bir araya getirmeliyiz."

"Hedef sıralama turlarının ikinci bölümüne kalmak ve sonrasında tam olarak ne için savaşabileceğimizi göreceğiz." dedi.

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Raikkonen: "Kaza çok fazla zamana mâl olmadı"

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Seri Formula 1
Etkinlik Bahreyn GP
Editör Kemal Şengül

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