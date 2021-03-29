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Formula 1 / Bahreyn GP / Son dakika

Giovinazzi: "Tempo olarak Alpine ve Aston Martin'e yakınız"

Ekleyen:
, Editör

Bahreyn GP sonrası konuşan Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo'nun tempo olarak Alpine ve Alfa Romeo'ya yakın olduğunu dile getirdi.

Giovinazzi: "Tempo olarak Alpine ve Aston Martin'e yakınız"

Alfa Romeo pilotları, Bahreyn'de puan barajına yakın olsalar da, damalı bayrağı 11. ve 12. sıralarda gördüler.

Giovinazzi, yarışın ardından olumlu konuştu ve şunları söyledi: "Bugün yapabileceğimizin en iyisini yaptık. AlphaTauri hâlâ bizim için biraz fazla hızlı görünüyor. Ancak mutlu olmalıyız çünkü geçen yıla kıyasla çok geliştik. Artık Alpine ve Aston Martin'e çok daha yakın görünüyoruz."

"Imola'yı sabırsızlıkla bekliyorum. Geçen yıl puan kazanmayı başardık ve bu yıl daha iyi bir araca sahibiz. Bu yüzden orada harika bir iş çıkarabileceğimizi düşünüyorum."

Giovinazzi, sorunlu bir pit stop nedeniyle vakit de kaybetti.

İtalyan sürücü, ne olduğu ve eğer bu olmasaydı puan alıp alamayacağı sorusuna, "Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Bazen bunlar olabiliyor. Bunun neden olduğuna bakıyoruz ve bir sonraki yarış aynı hatayı bir daha yapmayacağız. Neler olduğuna dair hiçbir şey bilmiyorum ama yaklaşık 8-9 saniyelik bir kayıp vardı."

"Bu hata olmasa belki Kimi Raikkonen'in önünde olabilirdim, ama ilk ona giremezdim." cevabını verdi.

İtalyan sürücü, lastiklerle ilgili de, "Lastikler o kadar da kötü değildi. Özellikle bu zorlu şartlarda ve rüzgarla, her şey iyiydi. Geçen yıldan çok farklı olduklarını söyleyemem. Imola'ya gittiğimizde geçen yıla kıyasla daha fazla aşınma olup olmadığını göreceğiz. Imola'nın iyi bir kıyas noktası olacağını düşünüyoruz." dedi.

İtalyan sürücü, geçen sezona kıyasla daha iyi bir araca sahip olduklarından emin.

"Geçen sezonun başlangıcına kıyasla, araç çok daha hızlı hale geldi. Kaydedilen ilerlemeden memnunuz. Bu, puan kazanmak için yeterli olmadı ama ilk ona yakınız."

"İlk pit stopta zaman kaybetmeme rağmen araçtan en iyi şekilde faydalandım. Şimdi Imola'ya odaklanıyorum. Kendi ülkemdeki yarışta harika bir sonuç almayı umuyorum. "

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Seri Formula 1
Etkinlik Bahreyn GP
Editör Kemal Şengül

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