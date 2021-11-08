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Formula 1 / Meksika GP Haberler

Giovinazzi: "Stratejimiz tamamen yanlıştı"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi, puansız geçen Meksika Grand Prix'sinin ardından takım stratejisinin kendi yarışını mahvettiğini söyledi.

Giovinazzi: "Stratejimiz tamamen yanlıştı"

Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi, güzel bir ilk tur geçirmesinin ardından iki Ferrari pilotunun arasına girmeyi başarmış ve altıncılığa kadar çıkmıştı.

Sonrasında Carlos Sainz'a geçilen Giovinazzi, takımın erken pit stop kararıyla geriye düştü ve trafikte kaldı.

Ardından lastik anlamında dezavantajlı duruma düşen İtalyan sürücü, 11. olarak hafta sonunu puansız kapatmış oldu.

Bu, Alfa Romeo'nun bu yılki en büyük strateji hatalarından birisi gibi görünüyor ve iki araçla birden puan alabilecekleri yarıştan sadece Kimi Raikkonen'in dört puanıyla ayrılmış oldular.

Yarışın ardından konuşan Giovinazzi, şöyle dedi: "Gerçekten büyük hayal kırıklığı yaşıyorum çünkü bugün iki araçla birden puan kazanma şansımız vardı. Benim açımdan, seçtiğimiz strateji tamamen yanlıştı."

"Pite çok erken girdik. Sorun temelde bu değildi. Sorun, piste çıktığımda trafikte kalmamdı. Strateji işe yaramadı. Yani evet, gerçekten hayal kırıklığına uğradım."

"Kimi sekizinci oldu ve ve ben o noktada yedinciydim, yani hayal kırıklığı yaşıyorum. Takım puan alamadı, aynı zamanda ben de hayal kırıklığı yaşıyorum. Bu gerçekten zor bir durum fakat durum bu."

"Çok güçlü bir ilk turdu. Sonrasında olanlar, tabii ki beni de hayal kırıklığına uğrattı ama takım için çok fazla hayal kırıklığı yaşadım. Bugün 7. ve 9. olabilirdik. Böylece çok fazla puan kazanmış olurduk ve belki de sekizincilik için Williams ile tekrar savaşırdık. Bu yüzden benim için pek iyi değildi."

Giovinazzi sözlerini şöyle tamamladı: "Dediğim gibi mutlu değilim çünkü puan kazanabilirdik. Harika bir ilk tur geçirip, altıncı sıraya yükseldim. Sainz'a geçildiğinden sonra yedinci sırayı korudum. Erken pit stop yaptım ama piste döndüğümde... Bottas ve Ricciardo arasındaki mücadeleye dahil oldum. Sonuç olarak çok fazla zaman kaybettim. Kimi'nin puan almasına sevinsem de kendi yarışım için üzgünüm."

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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