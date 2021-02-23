Giovinazzi: "Sprint yarışı fikri güzel olabilir"

Formula 1, bu sezon üç yarışta sprint yarışı formatını denemek istiyor ve takımlar bu konuda prensip olarak anlaşmaya vardılar. Şimdi detayların sonuçlandırılması gerekiyor.

Sprint yarışı formatına göre hafta sonundaki antrenman sayısı azalacak ve normal sıralama turları cuma gününe alınacak. Sıralama turlarının sonucu, yarışın gridini değil, cumartesi günü yapılacak 100 kilometrelik kısa yarışın gridini oluşturacak.

Cumartesi günkü kısa yarışın sonucuna göre de pazar günkü yarışın gridi belirlenecek.

Dünkü lansmanın ardından Alfa Romeo pilotlarına, sprint yarışıyla ilgili görüşleri soruldu.

Formula 2'de bu formatı kullanan Giovinazzi şöyle dedi: "Geçmişte Formula 2'de yarıştığım dönemde zaten böyle bir şey yapmıştım, elbette benim yaptığım şey farklıydı çünkü ters gridliydi."

"Ancak Formula 1 her zaman yeni şeyler deniyor. Bu yıl neler olacağını göreceğiz. Şahsen bunu daha önce yaptım ve o kadar da kötü bir şey değildi."

Sonra Kimi Raikkonen'e söz verildi ve Fin pilot, "Dürüst olmak gerekirse tam olarak ne planladıklarını bilmiyorum. Sonunda ne olduğunu ve nasıl etkileyeceğini göreceğiz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz ve bekleyip görmemiz gerekiyor." dedi.

Robert Kubica ise bunun F1'in DNA'sın uymayabileceği görüşünde.

"Sadece bir seyirci olarak söyleyebilirim, çünkü bunlara katılmıyorum... Açıkçası bunun büyük bir fark yaratmayacağını düşünüyorum. F1'i daha da muhteşem yapmak için formatın önemli bir noktada olduğunu sanmıyorum."

"Elbette, artıları ve eksileri var, ama net bir görüşe sahip değilim. Geçmişte yaptıklarımızı seviyorum. Cumartesi günü sıralama turları yapmak F1'in DNA'sıydı. Cuma günü sıralama turlarına olmak seyirciler için garip olacak."