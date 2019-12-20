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Formula 1 / Son dakika

Giovinazzi, Sparco'nun marka elçisi oldu

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Giovinazzi, Sparco'nun marka elçisi oldu
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
20 Ara 2019 09:33

Antonio Giovinazzi, yeni sezonda İtalyan Sparco markasının elçiliğini yapacağını resmen açıkladı.

Alfa Romeo, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada 2020 yılında da İtalyan sürücü Antonio Giovinazzi ile yarışmaya devam edeceğini duyurmuştu.

Bu yıl performansını giderek yükselten İtalyan sürücü, gelecek sezon için Sparco markasının yeni elçisi haline geldi.

Yapılan anlaşma kapsamında İtalyan sürücü, otomobil ve yarış malzemeleri üreticisi olan Sparco''nun yeni FIA 8856-2018 standardını karşılayan tüm ekipmanlarını kullanacak.

Antonio Giovinazzi, “Formula 1'de her detayın mükemmel olması gerekiyor ve rekabetçi olabilmek adına sürücünün hiçbir şeyi şansa bırakmaması gerekiyor. Sparco bana, performans ve konforun mükemmel birleşimini sağlayan son derece hafif Prime + yarış ekipmanı sunuyor, böylece sadece sürüşüme odaklanabiliyorum." dedi.

Öte yandan Sparco bugün itibariyle önümüzdeki sezon hem Alfa Romeo hem de McLaren'la birlikte çalışacağını da doğruladı.

Sparco, en son teknolojiye sahip, ultra hafif ve ultra güçlü bir emniyet kemeri sistemi tasarlamıştı. 

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Antonio Giovinazzi con l'equipaggiamento Sparco

Antonio Giovinazzi con l'equipaggiamento Sparco
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Fotoğraf: Sparco

Antonio Giovinazzi con l'equipaggiamento Sparco

Antonio Giovinazzi con l'equipaggiamento Sparco
2/3

Fotoğraf: Sparco

Antonio Giovinazzi con l'equipaggiamento Sparco

Antonio Giovinazzi con l'equipaggiamento Sparco
3/3

Fotoğraf: Sparco

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Antonio Giovinazzi
Editör Marco Congiu

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