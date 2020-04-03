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Formula 1 / Son dakika

Giovinazzi: "Sanal yarışa katılarak formda kalmaya çalışacağım"

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Giovinazzi: "Sanal yarışa katılarak formda kalmaya çalışacağım"
Ekleyen:
, Editör
3 Nis 2020 06:56

Antonio Giovinazzi, bu hafta sonu yapılacak sanal yarışta diğer F1 pilotlarına katılacağını söyledi.

Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi, geçen yıl Formula 1'deki ilk tam sezonuna çıkmış ve istikrarlı bir performans gösterememişti.

Bu yıl için daha ümitli olsa da, 2020 sezonu koronavirüs pandemisi nedeniyle başlayamadı ve İtalyan sürücü de dünyanın geri kalanı gibi sanal yarış dünyasına atılmayı düşünüyor.

Ülkesi İtalya'da günde yüzlerce ölüm yaşanıyor ve Giovinazzi, evinde tek başına kaldığını söyledi.

La Gazzetta dello Sport'a verdiği demeçte, "Fiziksel aktivite yapma fırsatını kullanıyorum, antrenörümle temas halindeyim ve özellikle boyun kaslarını korumak için antrenman yapıyorum."

“Meslektaşlarımın çoğunun evlerinde bir spor salonu var, ama benim yok. Yine de kendimi organize ediyorum."

"Aracıma geri dönmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

26 yaşındaki Giovinazzi, evde bu kadar uzun süre yalnız kalmanın zor olduğunu söyledi.

"Arkadaşlarımı özlüyorum, kız arkadaşımı özlüyorum, ailemi özlüyorum ve Paskalya için Puglia'ya gitmek için çalışıyorum."

“Bu süreçte iyi bir aşçı olduğumu keşfettim ve bunun gerçek bir tutku haline gelmeye başladığını kabul etmem gerekiyor!"

Giovinazzi'ye göre simülatörde çalışmak önemli ve bu yüzden sanal yarışlarda yer alacak.

“Antrenman yapmak için önemli bir yol ve sürüş konsantrasyonunu korumaya yardımcı oluyor. Pazar günü Leclerc ve diğerleri ile sanal GP'ye katılacağım."

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Editör Kemal Şengül

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