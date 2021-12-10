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Formula 1 / Abu Dabi GP Haberler

Giovinazzi, Raikkonen'in son yarışı için özel bir kaskla yarışacak

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi, kendisinin de son yarışı olmasına rağmen, bu yıl F1'den emekli olan Kimi Raikkonen'i unutmadı ve Fin pilot için özel bir kask tasarımıyla yarışma kararı aldı.

Giovinazzi, Raikkonen'in son yarışı için özel bir kaskla yarışacak

Bu hafta sonu şampiyonun belirlenmesinin yanı sıra gridde bazı vedalar da yaşanacak. Antonio Giovinazzi, 2019'dan beri yarıştığı Formula 1'deki son yarışına çıkacak.

Fakat aynı zamanda 2007 dünya şampiyonu Kimi Raikkonen de bu hafta sonu Formula 1 kariyerine son noktayı koyacak.

Kariyerinin başından beri Raikkonen'le çalışan Giovinazzi, bu hafta sonu Fin pilotun son yarışı onuruna özel bir kask tasarladı.

İtalyan pilotun sıralama turlarında ve yarışlarda kullanmayı planladığı kask, Fin pilotun dünya şampiyonu olduğu 2007'de kullandığı kask tasarımını taşıyor. 

Tabii ki temel olarak 2007 kask tasarımı olsa da, üzerine bazı eklemeler yapıldı, örneğin "Teşekkürler Kimi!" yazısını taşıyor.

İki sürücü, Raikkonen'in Ferrari için yarıştığı günlerden beri birbirlerini tanıyor ve son üç yılda Alfa Romeo'da birlikte yarıştılar.

Kimi Räikkönen tribute helmet of Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing
Kimi Räikkönen tribute helmet of Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing
1/3

Fotoğraf: Alfa Romeo

Kimi Räikkönen tribute helmet of Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing
Kimi Räikkönen tribute helmet of Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing
2/3

Fotoğraf: Alfa Romeo

Kimi Räikkönen tribute helmet of Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing
Kimi Räikkönen tribute helmet of Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing
3/3

Fotoğraf: Alfa Romeo

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