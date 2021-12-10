Giovinazzi, Raikkonen'in son yarışı için özel bir kaskla yarışacak

İtalyan pilotun sıralama turlarında ve yarışlarda kullanmayı planladığı kask, Fin pilotun dünya şampiyonu olduğu 2007'de kullandığı kask tasarımını taşıyor.

Tabii ki temel olarak 2007 kask tasarımı olsa da, üzerine bazı eklemeler yapıldı, örneğin "Teşekkürler Kimi!" yazısını taşıyor.

İki sürücü, Raikkonen'in Ferrari için yarıştığı günlerden beri birbirlerini tanıyor ve son üç yılda Alfa Romeo'da birlikte yarıştılar.