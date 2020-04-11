Giovinazzi: "Raikkonen'e karşı yarışmak hiç kolay değil"

Kimi Raikkonen geçen yıl Alfa Romeo takımına geri dönmüş ve dokuz yarıştan puanla ayrılmıştı. Sezonu da 43 puanla 12. sırada tamamlamıştı

F1'deki ilk tam sezonuna çıkan Antonio Giovinazzi ise dört yarışta 14 puan toplayabilmiş ve sezonu 17. sırada nokyalayabilmişti.

Çaylak sezonunun ardından konuşan Giovinazzi, 40 yaşındaki Raikkonen'e karşı yarışmanın kendisi için hiç de kolay olmadığını belirtti.

"Kimi'ye karşı yarışmak gerçekten çok zor. Çünkü zaten bir çaylak olarak Formula 1'de yarışmak kolay değil, ama aynı zamanda dünyanın en iyi sürücüleriyle yarışıyorsunuz ve bu yüzden gerçekten hızlı şekilde adapte olmanız gerekiyor."

"Özellikle sezonun başlangıcında zorlandım ve Kimi kariyerinin zirvesindeydi ve her yarışta gerçekten çok hızlıydı. Bu yüzden sonuçlar anlamında Kimi ile rekabet etmek benim için hiç de kolay olmadı."

"Farklı düşünmeye ve Kimi'den öğrenmeye çalıştım, çünkü yapabileceğim en iyi şeyin bu olduğunu düşündüm. Sezon başında özellikle yarış temposu ve yarış anlayışıyla ilgili sorunlar yaşadım. Bu alanlarda gelişmeye çalıştım. Sanırım sezonun ikinci yarısında iyi bir adım attım ve bu, ondan çok şey öğrendiğim Raikkonen sayesinde oldu."

"Onunla yarışmaya devam edecek olmaktan son derece memnunum. İyi bir ilişkimiz var, birbirimize saygı duyuyoruz. Bir takım için, takım arkadaşlarının iyi bir ilişkiye sahip olması ve aracın gelişimi için aynı geri bildirimi sağlamaları olabilecek en iyi şeydir."

"Tabii ki Kimi'nin önüne geçmeyi başarırsam bu harika olacak, çünkü o bir dünya şampiyonu. Herhangi bir pilot takım arkadaşının önünde yer almaya çalışır, ancak takım için iyi bir iş yapmak daha önemli."

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