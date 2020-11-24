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Formula 1 / Son dakika

Giovinazzi: "Raikkonen hâlâ F1'in en iyilerinden bir tanesi"

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Giovinazzi: "Raikkonen hâlâ F1'in en iyilerinden bir tanesi"
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Alfa Romeo F1 pilotu Antonio Giovinazzi, takım arkadaşı Kimi Raikkonen'in yaşına rağmen sporun en iyilerinden birisi olmaya devam ettiğini söyledi.

17 Ekim'de 41 yaşına giren Kimi Raikkonen, genç takım arkadaşı Antonio Giovinazzi'yi bu yılki sıralama turlarında 8 kez geçmeyi başardı ve 6 kez de İtalyan sürücü önde yer aldı.

Raikkonen Toskana ve Emilia Romagna yarışlarında toplam dört puan alırken, Giovinazzi de Avusturya, Eifel ve Emilia Romagna yarışlarında toplam dört puan aldı.

İkili şu anda şampiyonayı dörder puanla 16. ve 17. sıralarda götürüyorlar.

Fin pilot, gelecek yıl Alfa Romeo ile F1'de yarışmaya devam edecek ve yanında yine Giovinazzi olacak.

Giovinazzi, takım arkadaşı Raikkonen'le ilgili şöyle konuştu: "Kimi hâlâ griddeki en iyi sürücülerden bir tanesi."

"Onu yenmek istiyorsanız, her şeyi doğru şekilde yapmalısınız."

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

“O sadece çok hızlı değil, aynı zamanda çok fazla tecrübesi var. Kimi benim için mükemmel bir kıyas noktası, çünkü onu geride bırakmak için oldukça güçlü bir performans sergilemem gerektiğini biliyorum."

"Eğer bunu yapabilirsem, bu beni tatmin etmekle kalmayacak, aynı zamanda kariyerim için de iyi olacak. Kendimi hâlâ öğrenme sürecinde olarak görüyorum, her geçen yarış daha fazla şey öğreniyorum."

Giovinazzi, gelecek yıl için sözleşmeye sahip olmasının, kendisini rahatlattığını da söyledi.

İtalyan pilot, "Tabii ki belli bir rol oynuyor. İmzalar atıldığı zaman derin bir nefes alırsınız. Ama sırf sözleşmem var diye de farklı veya daha iyi bir sürücü olacağımı sanmıyorum." dedi.

 
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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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