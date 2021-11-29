Giovinazzi: "Raikkonen bana çok yardım etti"

Antonio Giovinazzi ve Kimi Raikkonen, 2019'dan beri Alfa Romeo'da birlikte yarışıyor. İkili bunun öncesinde Ferrari'de de yine birlikte çalışmıştı.

Bu yıl Giovinazzi, özellikle tek tur performansını önemli oranda artırdı ve geride kalan yarışların ardından bu alanda Fin pilotun önünde yer alıyor. Fakat puan anlamında üstün olan taraf Raikkonen.

Sezon sonunda her iki isimde takımdan ayrılacak ve Raikkonen emekli olurken, Giovinazzi de Formula E'ye geçecek.

Üç yıllık sürecin ardından Raikkonen'le ilişkisini yorumlayan Giovinazzi, şöyle dedi: "Kimi, sadık bir dosttu."

"F1'de, tıpkı başka yerlerde olduğu gibi sadık insanlar bulmak çok zor. Benim açımdan, kariyerim için kesinlikle faydalı bir insandı, bana gelişim adına bir kıyas noktası olarak çok yardımcı oldu."

"Kesinlikle pek fazla konuşan biri değil ama ona bir şey sorduğumda bana her zaman yardım etti ve beni asla ters tarafa yönlendirmedi."

"Objektif olmalıyım, bana hep cömert davrandı."

Giovinazzi, kariyerinin en iyi yılını geçirdiğine inandığı için, ekipten ayrılmak zorunda kalmasından dolayı üzgün.

Radyo2'ye konuşan Giovinazzi, ”Alfa Romeo'nun seçimi için kendimi çok kötü hissettim, çünkü performans olarak en iyi yılımda Formula 1'den ayrılıyorum."

"Puanlar bir kenara, sıralama turları ve yarış sonuçları anlamında neredeyse her zaman hâlâ bir dünya şampiyonu ve iyi bir kıyas noktası olan Kimi Raikkonen'in önündeydim."

"Sadece bunun üzüntüsünü duyuyorum, ama sonunda ne yazık ki böyle şeyler oluyor. Böyle bir şey bir sürücünün başına ilk kez gelmiyor." dedi.

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images