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Formula 1 / Son dakika

Giovinazzi, podyuma çıkması halinde saçını kesecek

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Giovinazzi, podyuma çıkması halinde saçını kesecek
Ekleyen:
, Editör
1 Tem 2020 00:00

Antonio Giovinazzi, bu yıl Alfa Romeo ile podyuma çıkması halinde saçını kestireceğini söyledi.

Antonio Giovinazzi, geçen yıl Formula 1'deki ilk tam sezonunu geride bıraktı ve ilk puanını Avusturya'da alırken, İtalyan, Singapur ve Brezilya'da da puan alma başarısı gösterdi.

En iyi yarış sonucu Brezilya'daki beşincilik oldu. Ancak ilk puanını almak için dokuz yarış beklemesi gerekti.

Alfa Romeo takım patronu Frederic Vasseur, ilk puanını ardından Giovinazzi'nin saçının bir kısmını kesmişti ve İtalyan sürücü, bu kez ilk podyumunu kazanması halinde saçını kestireceğini söyledi.

Giovinazzi, "Virüs nedeniyle tüm kuaförler kapatıldı, bu yüzden uzun saçları sevdiğim için harikaydı!"

"Bu yıl podyuma çıkarsam saçımı keseceğimi söyledim. Bu daha çok Fred'le yaptığımız bir bahis gibi! Elbette beni saçımı kesmek zorluyor, ama ben uzun saçı seviyorum. Bu yüzden eğer podyuma çıkarsam bu benim için iyi olacak, takım için iyi olacak ve saçımı keseceğim!"

"Geçen yıl ilk puanlarımı aldığım Red Bull Ring'de saçımı kaybettim! Bu yüzden bu yıl sadece podyuma çıkarsam bunu yapacağımı söyledim." dedi.

Öte yandan Giovinazzi, kendisiyle ilgili beklentilerin ve üzendeki basının farkında olduğunu söyledi.

"Kariyerim boyunca her zaman üzerimde baskı olduğunu söyledim, çünkü fedakarlıkla ve sıkı çalışmayla bu noktaya geldim. Bu açıdan 2020 yılı, geçen yıl veya iki yıl öncekiyle aynı olacak."

"Eğer iyi bir iş yaparsam yoluma devam edebilirim. Sadece hislerime ya da deneyimlerime odaklanacağım, gerçekten çok çalışacağım, takım arkadaşı olarak Kimi'ye sahibim ve gelişmeye devam ediyorum."

"Zaten geçen yıl sezonun ilk bölümünden ikinci bölümüne doğru büyük bir adım atmayı başardım."

"Sadece tekrar çalışmam ve bir pilot olarak büyümeye çalışmam gerekiyor. İyi bir iş yapmam ve bu dünyada uzun süre kalabileceğimi garanti etmem gerekiyor."

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Editör Kemal Şengül

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