Giovinazzi: "Paralı pilotlar da Formula 1'de olmayı hak ediyor"

Lance Stroll, Nicholas Latifi ve Nikita Mazepin'in her birinin babası milyarder ve mevcut takımlarına önemli miktarda maddi destek getiriyorlar. Hatta Stroll'ün babası, Aston Martin takımını satın almış durumda.

Bununla beraber üç pilotun üçünün de alt kategorilerde parladığı dönemler oldu. Örneğin Stroll, Avrupa F3 serisinde baskın bir yıl geçirip şampiyon olduktan sonra F1'e adım attı. Latifi, F2'de galibiyete ulaşıp, şampiyona ikincisi olmayı başardı. Mazepin de geçen yıl iki yarış kazanıp F2'de şampiyona beşincisi oldu.

Auto Motor und Sport'a konuşan Giovinazzi, finansal desteğe sahip isimler hakkında şöyle dedi: "Diğer serilerde kazanabileceklerini gösterdiler."

"Burada yarışıyorlar çünkü burada olmayı hak ettiler. Tabii ki sahip olduğunuz isim ve para size yardım ediyor fakat hepsi kendilerini daha alt kategorilerde kanıtlamış kişiler."

Giovinazzi, kariyerinin başından beri sürekli baskı altında çünkü Formula 1'e nispeten daha geç bir yaşta girdi ve koltuğu için her geçen yıl farklı bir pilotun adı geçiyor.

Ancak İtalyan pilot, üzerindeki baskının aynı olduğuna vurgu yapıyor.

"Formula 1'de sadece 20 sürücü var ve ben her zaman baskı altında oldum. Formula 3'te Endonezyalı bir sponsorum vardı ve devam edebilmem için iyi sonuçlar almam gerektiğini biliyordum. Aynı şey burası için de geçerli. İyi olmalıyım ve bunu yaparsam burada kalacağımı biliyorum."

"Mick Schumacher, Formula 3 ve Formula 2'deki galibiyetleriyle neler yapabileceğini gösterdi. Aldığı sonuçlar sayesinde burada. Sonunda onu Haas'a ve beni de Alfa Romeo'ya koyma kararı Ferrari tarafından alındı."

“Sadece iyi performans göstermek istiyorum. Şu anda Alfa Romeo ile yarışıyorum ve gelecek yıl ne olacağını göreceğiz."

“Tabii ki, her sürücünün şampiyon olma hedefi var ve bunu başarmak o kadar da kolay değil. Bekleyelim ve neler olacağını görelim.”

Giovinazzi, Monako'da ilk puanlarını aldığı için de mutlu görünüyor.

“Sonunda puan almak gerçekten harika. Hafta sonu boyunca tempomuz gerçekten iyiydi ve ilk 10'da bitirmek güzel bir ödül oldu. Geçişin mümkün olduğu başka bir pistte sekizinci bile olabilirdik.

“Ancak bu sonuçtan ve takımın mükemmel performansından memnun olmalıyız. Büyük ilerleme kaydettik ve kazandığımız bu puan, sonraki yarışlar için iyi bir motivasyon olacak.”