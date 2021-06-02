Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Fashion Giorgio Piola Jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Fashion Giorgio Piola Jobs
Önceki / Mercedes: "Red Bull şimdiye kadarki tüm pole pozisyonlarını alabilmeliydi" Sonraki / Horner: "Mercedes'e son yarışa kadar baskı uygulamalıyız"
Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Giovinazzi: "Paralı pilotlar da Formula 1'de olmayı hak ediyor"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi, arkasında maddi destek olan pilotların da alt kategorilerde elde ettikleri başarılar sayesinde Formula 1'e geldiğini ve burada yer almayı hak ettiklerini düşünüyor.

Giovinazzi: "Paralı pilotlar da Formula 1'de olmayı hak ediyor"

Lance Stroll, Nicholas Latifi ve Nikita Mazepin'in her birinin babası milyarder ve mevcut takımlarına önemli miktarda maddi destek getiriyorlar. Hatta Stroll'ün babası, Aston Martin takımını satın almış durumda.

Bununla beraber üç pilotun üçünün de alt kategorilerde parladığı dönemler oldu. Örneğin Stroll, Avrupa F3 serisinde baskın bir yıl geçirip şampiyon olduktan sonra F1'e adım attı. Latifi, F2'de galibiyete ulaşıp, şampiyona ikincisi olmayı başardı. Mazepin de geçen yıl iki yarış kazanıp F2'de şampiyona beşincisi oldu.

Auto Motor und Sport'a konuşan Giovinazzi, finansal desteğe sahip isimler hakkında şöyle dedi: "Diğer serilerde kazanabileceklerini gösterdiler."

"Burada yarışıyorlar çünkü burada olmayı hak ettiler. Tabii ki sahip olduğunuz isim ve para size yardım ediyor fakat hepsi kendilerini daha alt kategorilerde kanıtlamış kişiler."

Giovinazzi, kariyerinin başından beri sürekli baskı altında çünkü Formula 1'e nispeten daha geç bir yaşta girdi ve koltuğu için her geçen yıl farklı bir pilotun adı geçiyor.

Ancak İtalyan pilot, üzerindeki baskının aynı olduğuna vurgu yapıyor.

"Formula 1'de sadece 20 sürücü var ve ben her zaman baskı altında oldum. Formula 3'te Endonezyalı bir sponsorum vardı ve devam edebilmem için iyi sonuçlar almam gerektiğini biliyordum. Aynı şey burası için de geçerli. İyi olmalıyım ve bunu yaparsam burada kalacağımı biliyorum."

"Mick Schumacher, Formula 3 ve Formula 2'deki galibiyetleriyle neler yapabileceğini gösterdi. Aldığı sonuçlar sayesinde  burada. Sonunda onu Haas'a ve beni de Alfa Romeo'ya koyma kararı Ferrari tarafından alındı."

“Sadece iyi performans göstermek istiyorum. Şu anda Alfa Romeo ile yarışıyorum ve gelecek yıl ne olacağını göreceğiz."

“Tabii ki, her sürücünün şampiyon olma hedefi var ve bunu başarmak o kadar da kolay değil. Bekleyelim ve neler olacağını görelim.”

Giovinazzi, Monako'da ilk puanlarını aldığı için de mutlu görünüyor.

“Sonunda puan almak gerçekten harika. Hafta sonu boyunca tempomuz gerçekten iyiydi ve ilk 10'da bitirmek güzel bir ödül oldu. Geçişin mümkün olduğu başka bir pistte sekizinci bile olabilirdik.

“Ancak bu sonuçtan ve takımın mükemmel performansından memnun olmalıyız. Büyük ilerleme kaydettik ve kazandığımız bu puan, sonraki yarışlar için iyi bir motivasyon olacak.”

paylaşım
yorumlar
Mercedes: "Red Bull şimdiye kadarki tüm pole pozisyonlarını alabilmeliydi"

Önceki haber

Mercedes: "Red Bull şimdiye kadarki tüm pole pozisyonlarını alabilmeliydi"

Sonraki haber

Horner: "Mercedes'e son yarışa kadar baskı uygulamalıyız"

Horner: "Mercedes'e son yarışa kadar baskı uygulamalıyız"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Azerbaycan GP
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

F1 2021 oyunun ilk oyun içi görüntüleri yayınlandı!

3s
2
Formula 1

Honda, motorunu nasıl Mercedes'i yenebilecek seviyeye getirdi?

6s
3
Formula 1

Mercedes: "Red Bull şimdiye kadarki tüm pole pozisyonlarını alabilmeliydi"

2s
4
Formula 1

Giovinazzi: "Paralı pilotlar da Formula 1'de olmayı hak ediyor"

41 dk
5
Formula 1

Verstappen, Hamilton'ın "daha komple" bir sürücü olduğunu düşünmüyor

7s
Son Haberler
Horner: "Mercedes'e son yarışa kadar baskı uygulamalıyız"
F1

Horner: "Mercedes'e son yarışa kadar baskı uygulamalıyız"

6dk
Giovinazzi: "Paralı pilotlar da Formula 1'de olmayı hak ediyor"
F1

Giovinazzi: "Paralı pilotlar da Formula 1'de olmayı hak ediyor"

41dk
Mercedes: "Red Bull şimdiye kadarki tüm pole pozisyonlarını alabilmeliydi"
F1

Mercedes: "Red Bull şimdiye kadarki tüm pole pozisyonlarını alabilmeliydi"

2s
Aston Martin'e göre takımlar, teknik kurallardaki sorunlar hakkında FIA’ya destek verebilir
F1

Aston Martin'e göre takımlar, teknik kurallardaki sorunlar hakkında FIA’ya destek verebilir

3s
F1 2021 oyunun ilk oyun içi görüntüleri yayınlandı!
F1

F1 2021 oyunun ilk oyun içi görüntüleri yayınlandı!

3s
Son Videolar
Formula 1: Esnek kanatlar, Bakü'de oyunu değiştirmeyecek 00:43
Formula 1
4s

Formula 1: Esnek kanatlar, Bakü'de oyunu değiştirmeyecek

Bakü Şehir Pisti sanal tur 01:53
Formula 1
31 May 2021

Bakü Şehir Pisti sanal tur

Carlos Sainz, Shell'in ''Okula geri döndük'' etkinliğinde quize giriyor 05:26
Formula 1
23 May 2021

Carlos Sainz, Shell'in ''Okula geri döndük'' etkinliğinde quize giriyor

2021 Monako GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
23 May 2021

2021 Monako GP grid pozisyonları

Mercedes F1 fabrika turu! 08:01
Formula 1
22 May 2021

Mercedes F1 fabrika turu!

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Horner: "Mercedes'e son yarışa kadar baskı uygulamalıyız" Azerbaycan GP
Formula 1

Horner: "Mercedes'e son yarışa kadar baskı uygulamalıyız"

Mercedes: "Red Bull şimdiye kadarki tüm pole pozisyonlarını alabilmeliydi" Azerbaycan GP
Formula 1

Mercedes: "Red Bull şimdiye kadarki tüm pole pozisyonlarını alabilmeliydi"

Verstappen, Hamilton'ın "daha komple" bir sürücü olduğunu düşünmüyor
Formula 1

Verstappen, Hamilton'ın "daha komple" bir sürücü olduğunu düşünmüyor

Çok Okunanlar Bugün

F1 2021 oyunun ilk oyun içi görüntüleri yayınlandı!
Formula 1 Formula 1

F1 2021 oyunun ilk oyun içi görüntüleri yayınlandı!

Honda, motorunu nasıl Mercedes'i yenebilecek seviyeye getirdi?
Formula 1 Formula 1

Honda, motorunu nasıl Mercedes'i yenebilecek seviyeye getirdi?

Mercedes: "Red Bull şimdiye kadarki tüm pole pozisyonlarını alabilmeliydi"
Formula 1 Formula 1

Mercedes: "Red Bull şimdiye kadarki tüm pole pozisyonlarını alabilmeliydi"

Giovinazzi: "Paralı pilotlar da Formula 1'de olmayı hak ediyor"
Formula 1 Formula 1

Giovinazzi: "Paralı pilotlar da Formula 1'de olmayı hak ediyor"

Verstappen, Hamilton'ın "daha komple" bir sürücü olduğunu düşünmüyor
Formula 1 Formula 1

Verstappen, Hamilton'ın "daha komple" bir sürücü olduğunu düşünmüyor

Schumacher'in "yağmur ustası" lakabını aldığı yarış: 1996 İspanya Grand Prix
Formula 1 Formula 1

Schumacher'in "yağmur ustası" lakabını aldığı yarış: 1996 İspanya Grand Prix

Formula 1, 2030'a kadar gerçekten rüzgar tünelinden vazgeçebilir mi?
Formula 1 Formula 1

Formula 1, 2030'a kadar gerçekten rüzgar tünelinden vazgeçebilir mi?

Sainz: “Ferrari’ye alışmak için kendimi zorluyorum”
Formula 1 Formula 1

Sainz: “Ferrari’ye alışmak için kendimi zorluyorum”

Son Haberler

Horner: "Mercedes'e son yarışa kadar baskı uygulamalıyız"
Formula 1 Formula 1

Horner: "Mercedes'e son yarışa kadar baskı uygulamalıyız"

Giovinazzi: "Paralı pilotlar da Formula 1'de olmayı hak ediyor"
Formula 1 Formula 1

Giovinazzi: "Paralı pilotlar da Formula 1'de olmayı hak ediyor"

Mercedes: "Red Bull şimdiye kadarki tüm pole pozisyonlarını alabilmeliydi"
Formula 1 Formula 1

Mercedes: "Red Bull şimdiye kadarki tüm pole pozisyonlarını alabilmeliydi"

Aston Martin'e göre takımlar, teknik kurallardaki sorunlar hakkında FIA’ya destek verebilir
Formula 1 Formula 1

Aston Martin'e göre takımlar, teknik kurallardaki sorunlar hakkında FIA’ya destek verebilir

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.