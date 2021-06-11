Giovinazzi, Mercedes'in yedek pilotluk teklifini geri çevirmiş

Giovinazzi, Formula 2'deki başarısı sonrası o dönem Ferrari'nin başında yer alan Sergio Marchionne'nin de desteğiyle beraber Ferrari akademisine katılırken, ilk Formula 1 yarışına Sauber'le 2017 Avustralya Grand Prix'sinde çıktı ve o dönem sakatlanan Pascal Wehrlein'ın yerini aldı.

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Giovinazzi'nin babası Vito, oğlunun Formula 1 gridine girişini şöyle anlattı: "2016'nın sonunda, Sergio Marchionne ile anlaşmasının ardından Ferrari'ye katıldı."

"2017 Melbourne'de, yani şampiyonanın başında Maurizio Arrivabene yanına geldi ve sırt sorunu yaşayan Pascal Wehrlein'ın yerine Sauber ile piste çıkacağını söyledi. Çin'deki Şanghay yarışına da katıldı ama orası pek iyi gitmedi."

"Fakat Avusturya'da 12. oldu ve harika bir sonuç aldı ve Toto Wolff bile bizi tebrik etti."

"Ferrari ile anlaşmadan önce Toto, Mercedes için sözleşme teklif etmek adına beni aradı. Eğer kabul etseydi, yedek pilot olacaktı ve DTM'de mücadele edecekti. Fakat Antonio'nun kalbinde kırmızı var ve doğru olduğunu düşündüğü şeyi seçti."

Vasseur geçtiğimiz günlerde Giovinazzi'nin çok olgunlaştığını ve artık takımın ana sürücüsü haline gelebileceğini söylemişti.

Vito, oğlunun giderek daha olgun bir sürücü haline geldiği görüşünü destekliyor ancak daha da gelişeceğinden emin.

"Doğrusu ona katılıyorum. Fakat bana göre potansiyelinin sadece %80'ini kullanıyor. Hâlâ gelişebilir."

"Bu yıl şampiyonada Kimi'yi geride bırakmak istiyor. Eğer bu şekilde sürmeye devam ederse ve hem şans hem de strateji ondan yana olursa, o zaman bence yapabilir. Imola'daki sıralama turları, Bahreyn ve Barselona'daki yanlış pit stoplar, Monte Carlo'daki trafik, yani tüm bunlar olmasa şu anda 10 puanı olabilirdi."

Oğlunun gelecek hedeflerini de değerlendiren Vito, "Uzun yıllar Formula 1'de kalmayı hedefliyor. Şu anda Alfa Rome o çok mutlu ancak şampiyonluk için savaşabileceği bir aracı sürmeyi hayal ediyor. Antonio, bana her zaman bunu Ferrari ile yapmak istediğini söyledi ama kapılar kimseye karşı kapalı olmamalı." dedi.

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images