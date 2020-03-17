Giovinazzi: "Leclerc, Verstappen kadar agresif değil"

Charles Leclerc ve Max Verstappen, karting zamanında birlikte yarışlar ve şu anda her ikisi de F1'de mücadele ediyor.

Geleceğin şampiyonu olarak gösterilen bu ikili, geçen yıl pist üstünde agresif mücadeleler vermişlerdi.

Her iki sürücüyle de alt serilerde yarışan Antonio Giovinazzi, Verstappen'in çok daha agresif bir sürücü olduğunu düşünüyor.

Giovinazzi, Sky Sport Italia'ya şöyle konuştu: "Hem Max hem de Charles ile alt kategorilerle yarıştım."

"Çok güçlü iki sürücüden bahsediyoruz. Formül 1'de bu seviyelere, yani en üst seviyeye geldiğiniz zaman farklar gerçekten çok az oluyor."

"Belki Max, Charles'e kıyasla biraz daha agresif olabilir. Ama sonunda Charles da agresif. Onların çok güçlü iki genç sürücü olduğuna inanıyorum. Bizim için Ferrari ve Red Bull gibi iki üst düzey takımın, iki genç sürücülere şans vermesinin son derece önemli olduğunu düşünüyorum."

"Onlar da en iyi takımlarda yarışma fırsatı bulmaları halinde bunu değerlendirebileceklerini gösterdiler. Bu, bizim gibi genç sürücüler için olumlu bir şey. "

2014 yılında Giovinazzi, Avrupa F3'teki ikinci yılında şampiyona altıncısı olurken, Verstappen üçüncü oldu.

Ertesi yıl Hollandalı pilot doğrudan Toro Rosso ile F1'e geçti. İtalyan pilot ise seride kaldı ve sezonu ikinci bitirdi.

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