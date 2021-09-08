Giovinazzi: "Lastik patlaması tüm şansımı bitirdi"

Antonio Giovinazzi, Hollanda GP sıralama turlarında harika bir iş yapmış ve yedinci olarak en iyi sıralama sonucunu tekrarlamıştı.

İtalyan pilot, yarışın ilk turunda üç sıra birden kaybederek 10. sıraya geriledi ve sonrasında lastiğinin patlamasıyla beraber puan mücadelesinin dışında kalmış oldu.

Sonunda yarışı, Robert Kubica'nın yaklaşık 30 saniye önünde 14. bitiren Giovinazzi, tüm şansını patlayan lastikle beraber kaybettiğini söyledi.

Giovinazzi şöyle konuştu: "İyi bir başlangıç ​​yaptım ama ilk turlarda en iyisini yapamadım. Starttan sonra düzlükte pozisyon mücadelesi vardı ama üç araçlık yer yoktu."

"Sonunda birkaç sıra kaybetsem de ilk 10'da kalmayı başardım. Fakat sonrasında nedenini bilmediğimiz şekilde sağ arka lastiğimiz patladı. Bu yüzden de pite girmek zorunda kaldım ve yarış o noktadan sonra bitti."

"Eğer bu olmasaydı ne olurdu bilmiyorum fakat o noktada puan barajı içerisindeydik ve belki de puan alabilirdik."

"Hafta sonu boyunca geçiş yapmak hiç kolay değildi. Yedinci, sekizinci ve dokuzun virajlarda öndeki pilotu takip etmek çok zordu."

"Gerçekten zor bir bölümdü, geçiş şansı hiç yoktu. Buradaki düzlük geçiş yapmak için yeterince uzun değil."

"Formula 3'teki yarışta da geçiş yapmak çok zordu, yani burası geçişin zor olduğu bir pist."

İtalyan pilotun geleceği, yakında belli olacak ve bu konudaki düşünceleri sorulduğunda, "Umarım çok yakında netleşir fakat kararı benim vermediğimi pek çok kez söyledim. Bu hafta veya önümüzdeki birkaç haftalık süreçte oturacağız ve görüşeceğiz." dedi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41 Fotoğraf: Erik Junius