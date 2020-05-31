Giovinazzi: "Kışın zihinsel anlamda gelişmek için çok çalıştım"

Motorsport Technical School di Eugenia Capanna'nın sorularını yanıtlayan Antonio Giovinazzi, çeşitli konulara değindi.

Ferrari'nin bünyesinde yer almayan devam eden Alfa Romeo pilotu Giovinazzi, "Simülatör çok önemli bir araç çünkü aracı geliştirmenize olanak sağlıyor. Testlerin yasaklanmasıyla birlikte, bir gelişim aracı haline geldi. Fakat Ferrari simülatöründe iki yıl geçirdim ve sonra Alfa Romeo'ya katıldım, benim için tamamen yeni bir işe başlamak gibiydi çünkü yarış yönetimi sadece pistte öğrenilebiliyor."

"Şu anda kullandığım simülatör maalesef F1 takımlarınınkinden çok farklı. Zihinsel antrenman için elbette çok önemli. Özellikle üç aydır yarışmadığımız şu zamanda size yardımcı oluyor. Ancak takımların kullandığı simülatör çok gelişmiş. Sadece sürüş pozisyonu açısından değil, aynı zamanda aracı hissedebiliyorsunuz. Her şeyi hissettiğiniz için aracı geliştirebiliyorsunuz. Bu nedenle mühendislere gelişim için doğru geri bildirimleri vermek önemli oluyor. Gerçek araca geçtiğinizde ise adrenalin tavan yapıyor!"

"Ayrıca simülatör, gerçekten bilmediğiniz bir pisti öğrenmek ve onlara hazırlanmak açısından çok faydalı. Ama yarış hafta sonlarını adım adım ele almak gerekiyor. Mesela ilk seansta zorlayamazsınız çünkü en kötü koşullar hep ilk seansta var. Pist çok az yol tutuşa sahip ve takım, aracı geliştirmeye ve ayar işleri yapmaya odaklanıyor. Bu yüzden yavaş yavaş başlamalı ve sıralama turlarında her şeyi bir araya getirmeye çalışmalısınız."

"Uzun takvimlere hazırlıklı olmalısınız hem fiziksel hem de zihinsel olarak güçlü olmanız gerekiyor. Bu tecrübe ile artan bir şey ama çok çalışmanız gerekiyor. Antrenmanlarda baskıyı kontrol etmeye çalışıyorum. Dinlenmek çok yardımcı oluyor. Bu yüzden ihtiyaç olmadığında enerjinizi korumalı ve en önemli anlarda %100'e ulaşmalısınız. Bu, neredeyse tüm sürücülerin yaptığı bir şey. Bazıları daha hazır, bazıları daha fazla çalışmak zorunda. Bu üç aylık arada çok yoğundum ve hedeflerime odaklandım. Zihinsel olarak kendimi geliştirmek için çok çalışıyorum." dedi.

Cecilia Capanna