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Formula 1 / Röportaj

Giovinazzi: "Kışın zihinsel anlamda gelişmek için çok çalıştım"

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Giovinazzi: "Kışın zihinsel anlamda gelişmek için çok çalıştım"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
31 May 2020 08:21

Antonio Giovinazzi, simülatörler ve zihinsel antrenmanı hakkında pek çok açıklamada bulundu.

Motorsport Technical School di Eugenia Capanna'nın sorularını yanıtlayan Antonio Giovinazzi, çeşitli konulara değindi.

Ferrari'nin bünyesinde yer almayan devam eden Alfa Romeo pilotu Giovinazzi, "Simülatör çok önemli bir araç çünkü aracı geliştirmenize olanak sağlıyor. Testlerin yasaklanmasıyla birlikte, bir gelişim aracı haline geldi. Fakat Ferrari simülatöründe iki yıl geçirdim ve sonra Alfa Romeo'ya katıldım, benim için tamamen yeni bir işe başlamak gibiydi çünkü yarış yönetimi sadece pistte öğrenilebiliyor."

"Şu anda kullandığım simülatör maalesef F1 takımlarınınkinden çok farklı. Zihinsel antrenman için elbette çok önemli. Özellikle üç aydır yarışmadığımız şu zamanda size yardımcı oluyor. Ancak takımların kullandığı simülatör çok gelişmiş. Sadece sürüş pozisyonu açısından değil, aynı zamanda aracı hissedebiliyorsunuz. Her şeyi hissettiğiniz için aracı geliştirebiliyorsunuz. Bu nedenle mühendislere gelişim için doğru geri bildirimleri vermek önemli oluyor. Gerçek araca geçtiğinizde ise adrenalin tavan yapıyor!"

"Ayrıca simülatör, gerçekten bilmediğiniz bir pisti öğrenmek ve onlara hazırlanmak açısından çok faydalı. Ama yarış hafta sonlarını adım adım ele almak gerekiyor. Mesela ilk seansta zorlayamazsınız çünkü en kötü koşullar hep ilk seansta var. Pist çok az yol tutuşa sahip ve takım, aracı geliştirmeye ve ayar işleri yapmaya odaklanıyor. Bu yüzden yavaş yavaş başlamalı ve sıralama turlarında her şeyi bir araya getirmeye çalışmalısınız."

"Uzun takvimlere hazırlıklı olmalısınız hem fiziksel hem de zihinsel olarak güçlü olmanız gerekiyor. Bu tecrübe ile artan bir şey ama çok çalışmanız gerekiyor. Antrenmanlarda baskıyı kontrol etmeye çalışıyorum. Dinlenmek çok yardımcı oluyor. Bu yüzden ihtiyaç olmadığında enerjinizi korumalı ve en önemli anlarda %100'e ulaşmalısınız. Bu, neredeyse tüm sürücülerin yaptığı bir şey. Bazıları daha hazır, bazıları daha fazla çalışmak zorunda. Bu üç aylık arada çok yoğundum ve hedeflerime odaklandım. Zihinsel olarak kendimi geliştirmek için çok çalışıyorum." dedi.

Cecilia Capanna

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Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo
1/15

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C39

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C39
2/15

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo
3/15

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing
4/15

Fotoğraf: Erik Junius

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo
5/15

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo
6/15

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing
7/15

Fotoğraf: Alfa Romeo

Il casco di Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo

Il casco di Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo
8/15

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo cammina in pista con i membri del team

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo cammina in pista con i membri del team
9/15

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo
10/15

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C39

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C39
11/15

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C39

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C39
12/15

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Antonio Giovinazzi's Alfa Romeo Racing C39, dettaglio del volante

Antonio Giovinazzi's Alfa Romeo Racing C39, dettaglio del volante
13/15

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C39

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C39
14/15

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C39

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C39
15/15

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Antonio Giovinazzi
Takımlar Alfa Romeo
Editör Redazione

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