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Giovinazzi: "Katar, Alfa Romeo için yaz arasından sonraki en kötü yarıştı"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi, sahip oldukları hızla en fazla Williams ve Haas'ı geçebildikleri Katar GP'nin, yaz arasından bu yana en kötü yarışları olduğunu söyledi.

Giovinazzi: "Katar, Alfa Romeo için yaz arasından sonraki en kötü yarıştı"

Alfa Romeo pilotları Kimi Raikkonen ve Antonio Giovinazzi, Katar'da puan mücadelesinden uzak şekilde 14. ve 15. sıralarda finiş gördüler.

Yarışın ardından konuşan Giovinazzi, performanslarını şöyle yorumladı: "Açıkçası elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı ve bugün 15. sıradan fazlasının mümkün olmadığını düşünüyorum. Harika bir ilk tur geçirdik, dört sıra kazandık ve kalan bölümde güzel savaşlar verdik."

"Aslına bakarsak cuma gününü gördükten sonra hedefimiz Haas ve Williams'ın önünde olmaktı. Harika bir ilk tur geçirdik fakat sonrasında iki pit stop yapmayı seçtik. İkinci pit stoptan sonra Williams'ın ardında kaldık. Bugün düzlüklerde gerçekten çok hızlılardı ve onları geçmek çok zordu. Sonra ikisi de lastik patlattı ve yükseldik. Hem Haas hem de Williams'ın önünde bitirebileceğimizi biliyorduk ve bugün bunu başardık. Sahip olduğumuz hızla yapabileceğimiz en maksimum şey buydu."

"Aşınma oldukça yüksekti ve ayrıca kerbler gerçekten kötüydü. Bu yüzden iki pit stop tercih ettik. Bunun doğru seçim olduğunu düşünüyorum."

Bunun Alfa Romeo'nun yaz arasından sonraki en kötü yarışı olup olmadığı sorusuna, "İlk seanstan itibaren öyleydi... Hız gerçekten çok kötüydü, gerçekten çok yavaştık. Kesinlikle yaz arasından sonra en hayal kırıklığı yaratan hafta sonuydu." cevabını verdi.

Giovinazzi, sezon sonunda takımdan ayrılacak ve bunu bilmenin etkisi sorulduğunda, "Dürüst olmak gerekirse bir değişikliğe neden olmuyor. Pek çok kez söylediğim gibi, ben profesyonel bir sürücüyüm. Maksimumu veriyorum." dedi.

İlk Formula E testi için "Gelecek hafta olacak." diyen Giovinazzi, nasıl hissettiği sorusuna, "Harika, bunu sabırsızlıkla bekliyorum. Yarın fabrikada bazı koltuk ve simülatör çalışmaları yapacağız. Böylece Valensiya'daki ilk test için hazır olacağız. Yani sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

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