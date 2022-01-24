Giovinazzi: "Kariyerimde farklı yapabileceğim bir şey yok"

İtalyan sürücü, 2019 yılında Alfa Romeo ile Formula 1'e adım atmıştı fakat üç yıllık süre zarfının ardından takıma veda etti.

Giovinazzi artık Dragon ile Formula E'de yarışıp, Ferrari'nin yede pilotluğunu yapacak.

Motorsport.com İtalya'ya konuşan Giovinazzi, karar süreci ve kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bu hafta ilk Formula E yarışına çıkacak Giovinazzi, "Yazın geleceğimle alakalı zaten çok fazla söylenti vardı ve benim için pek iyi haberler değildi."

"Yine de her şeye rağmen pes etmemeye çalıştım ve mümkün olduğunca zorladım. Artık takımın bir parçası olmayacağıma dair resmi olarak bilgilendirilinceye kadar da böyle devam ettim."

"İşimi profesyonel bir şekilde tamamlayabilmek adına, son yarışın son anına kadar her şeyimi verdim."

"Yaz aylarında durum benim için en iyisi değildi, bunu görebiliyordum. Fakat kafama takmamaya çalıştım. Eğer iyi bir iş yaparsam durumu değiştirebileceğime inanmaya çalıştım. Fakat Frederic, Brezilya GP öncesinde beni aradı ve kararı söyledi."

"Bana kararın verildiğini söyledi. Bunu duymak hoş eğildi ama haklı sebepleri olmalı ve bu konuda onları kesinlikle suçlayamam."

"Kariyerime baktığımda bazı şeyleri farklı yapabileceğimi düşünmüyorum, insanlara garip gelebilir ama izlediğim yoldan ve gelişimimden çok memnunum. 2019 sezonunun ilk bölümünde çok daha iyisini yapabilirdim fakat uzun bir aradan sonra spora dönmüştüm ve Kimi gibi bir şampiyonla takım arkadaşıydım."

"Benim pozisyonumdaki herkesin, başlangıçta bazı zorluklarla karşılaşacağını düşünüyorum. Fakat sonrasında her zaman elimden gelenin en iyisini yaptım, bu üç yıldaki gelişimimden memnunum. Geçen sezon mental anlamda çöküntü yaşamadım. Baskı altında katıldığım sıralama turlarında performansımı korumayı başarmış olmam bunu kanıtlıyor ve artık takımın bir parçası olmayacağım netleştikten sonra bile takıma puanlar getirdim."

"Hiçbir pişmanlığım yok."

Giovinazzi, ayrılacağı açıklandıktan sonra kendisine pek çok ismin mesaj attığını ve bundan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

"O anlarda güzel sözler duymak gerçekten güzeldi. Lewis, Max, Charles, Pierre, Lando ve diğerleri bana mesaj attı. Hepsi çok nazik ve bana karşı çok anlayışlıydı."

"Bu tür zor anlarda cesaretlendirilmeniz çok güzel. Onlara teşekkür ederim. Ayrıca Formula E pilotlarından da pek çok güzel mesaj aldım, çoğunlukla iyi tanıdığım ve geçmişte yarıştığım kişilerdi, bu da çok güzeldi ve benim için kolay olmayan bir anda bana yardımcı oldu."

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41 Fotoğraf: Alfa Romeo